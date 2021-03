Villadossola, manca un defibrillatore alla collina dello sport La cassetta per contenerlo è stata installata da tempo, ma non c'è l'apparecchiatura medica

La postazione esiste, ma manca il defibrillatore. Parliamo della collinetta dello sport. Nella casetta che sorge alla base della collinetta, sul lato della strada che corre verso la superstrada, c’è un contenitore nuovo ma all’interno non c’è alcun defibrillatore.

Quella che a Villadossola è conosciuta come la collina del carburo (l’ex discarica usata per anni da Enichem) è diventata da un po' la collina dello sport. La gestione è affidata ad una società sportiva (il gs Genzianella) e l’area è diventata una ’palestra’ per sportivi, soprattutto amanti del podismo e della bici. Ma anche un'area di svago per molte persone che ci vanno a passeggiare . Ecco perché installare un defibrillatore sarebbe ideale, visto che da tempo c’è la cassetta per accoglierlo.

Per Villadossola l’app DAEdove indica la presenza di due postazioni: una alla scuola media Bagnolini e una al Corpo Volontari di soccorso, Ma una terza risulta presente anche alla centro sportivo Sport + vicino allo stadio. Quella della collinetta diventerebbe la quarta postazione.