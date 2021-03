Tempo di bilanci per l'Aib Valle Vigezzo Il comandante Paolo Dego spiega i prossimi obiettivi

Nuove attrezzature per l’Aib Valle Vigezzo. Ed è tempo di bilanci per la Squadra vigezzina dell’antincendio boschivo, coordinata da Paolo Dego e che conta ad oggi una quarantina di volontari (tra formati e di supporto). "Abbiamo a disposizione tre mezzi, di cui uno regionale - spiega Dego - Attualmente stiamo collaborando con la Fondazione Comunitaria del Vco a un progetto provinciale per la raccolta fondi da destinare all’acquisto di attrezzature (vasche, pompe, manichette, ponte radio, generatore, miniscavatore e motocarriola), ma visto il periodo un po’ problematico, ci risulta complesso recuperare tutti i fondi necessari. Ciononostante si è già riusciti ad acquistare nove vasche da 6.000 litri, complete di raccorderia e manichette e nove pompe: il tutto da destinare ai nove Distaccamenti presenti sul territorio provinciale. Abbiamo anche acquistato un ponte radio portatile con generatore, da utilizzare durante la nostra attività laddove risulti difficoltosa la comunicazione tra le varie squadre con la radio: quest’ultimo resta comunque a disposizione delle squadre di tutta la Provincia". Paolo Dego ricorda invece che per quanto riguarda i servizi, nell’anno appena concluso, l’attività è stata molto ridotta. Infine i ringraziamenti: "Ringrazio in primis tutti i volontari, oltre alle famiglie degli stessi e, per non dimenticare nessuno, rivolgo un grazie generale a tutti coloro i quali hanno collaborato e ci hanno sostenuto durante tutto l’anno. L’auspicio è che si torni presto a rivedere il sereno in questo periodo buio".