Il segretario Pd Leopardi: “Un grande grazie a Rosario Mauro” “Prezioso punto di riferimento per ogni attività che possa risolversi a favore della Città”

L’amicizia maturata in anni di frequentazione e di condivisione non facilita il necessario distacco per commentare adeguatamente la decisione di Rosario Mauro di lasciare il Consiglio Comunale di Domodossola.

Tuttavia, sono convito che il suo ritiro sia l’occasione per una riflessione che va oltre le pur giuste collocazioni e suddivisioni partitiche.In questa tornata amministrativa, Rosario Mauro è subentrato a Liliana Graziobelli all’inizio del 2018. Rosario, come pure Liliana, rappresenta un pezzo di storia della nostra Città, avendo partecipato per un lungo tempo al servizio della Comunità, ricoprendo ruoli diversi in periodi diversi.

Chi ha conosciuto in questi anni la passione e competenza che ha posto nell’attività consiliare, sia stando dalla sua parte od a lui opponendosi, chi ha provato quanto sia impegnativa la gestione della “Cosa Pubblica”, è in grado di apprezzare il valore del contributo dato da Rosario Mauro in tutti questi anni e di riconoscere che il Consiglio Comunale con lui perde una forte risorsa. Infine, chi ha vissuto da semplice iscritto o da Segretario la realtà del Circolo del Partito Democratico di Domodossola, in tutti questi anni di frequentazione e di confronto sui temi più diversi, dalla politica cittadina a quella nazionale, ha potuto apprezzare ed avvalersi del giudizio di Rosario.

Il contributo di Rosario alla vita di Partito si è sempre sviluppato in modo disinteressato, con la passione verso i temi del progresso delle classi svantaggiate, visione probabilmente in lui connaturata e radicata a partire dall’insegnamento dei grandi padri del meridionalismo italiano.

Come Segretario del Circolo PD, sono certo che Rosario continuerà ad essere, con una funzione diversa ma sempre efficace, prezioso punto di riferimento per ogni attività che possa risolversi a favore della Città.

Antonio Leopardi

Segretario del Circolo PD di Domodossola