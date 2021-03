Corrente elettrica a 'km0' con le offerte di In-Energy

Ha recentemente aperto in via Cantarana 12 a Domodossola il nuovo negozio di InEnergy Gas&Power, il fornitore di energia elettrica e gas naturale attivo dal 2005 con sede a Verbania e Villadossola.

L’offerta Luce e Gas di InEnergy è rivolta ai privati ed alle aziende e presenta prodotti a prezzi competitivi con un’assistenza qualificata ed un servizio di supporto dedicato.

Caratteristica comune alle offerte luce di InEnergy per la casa e le attività commerciali è la fornitura di energia 100% green rinnovabile, in quanto prodotta dalle centrali idroelettriche dell’Ossola, che sottolinea la grande attenzione dell’azienda all’ambiente e al territorio.

Per l’utilizzo domestico di energia elettrica InEnergy propone CASA COMFORT LUCE in due opzioni, entrambe a prezzo fisso per 12 mesi in modo da proteggere il cliente per un anno da possibili rincari: un prodotto monorario per chi preferisce avere un prezzo unico durante l’arco della giornata o un prodotto biorario, soluzione pensata per chi usa maggiormente l’energia nelle ore serali o nei fine settimana.

Per il consumo di gas naturale l’offerta CASA COMFORT GAS da la possibilità all’utente di bloccare per un intero anno il prezzo del gas proteggendolo in questo modo da possibili aumenti dei costi della materia.

Come accennato InEnergy oltre al mercato domestico presenta offerte dedicate al business: sia a prezzo fisso bloccato per un anno, con l’offerta TUTTO FISSO LUCE GREEN e ZERO PENSIERI GAS, che a prezzo indicizzato all’andamento delle borse dell’energia, con TUTTO MERCATO LUCE GREEN e DINAMICO GAS, per approfittare delle opportunità offerte dal mercato all’ingrosso.

Altro punto di forza di InEnergy è l’assistenza ai clienti: sia telefonando al numero verde 800.188.569 oppure recandosi ai punti vendita di via Cantarana a Domodossola e via Martiri 42 a Verbania, gli utenti possono avere assistenza da parte di un operatore qualificato senza dover ricorrere a call center, anche per le pratiche di voltura, subentri e nuove attivazioni di utenze.

Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.in-energy.it