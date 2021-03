Soldi in arrivo per le guide e gli operatori del turismo della Val Grande

Soldi in arrivo per le guide escursionistiche e gli operatori del settore del turismo in Val Grande. Grazie al Ministero dell’Ambiente è stato infatti emanata un’importante misura per l’erogazione di contributi straordinari destinati alle Zone Economiche Ambientali (Zea). E quindi anche per l’economia che ruota attorno al Parco Nazionale Val Grande. Il decreto individua criteri e modalità di concessione di un contributo straordinario a favore delle micro e piccole imprese che svolgono attività ecocompatibili, delle guide del Parco riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle attività di guida escursionistica ambientale operanti all’interno delle Zone Economiche Ambientali, e che quindi sono anche riferibili ai Comuni del parco>>. Proprio per questo l’accesso al bando interessa una vasta platea di soggetti, tra coloro che operano nell’accoglienza e nella promozione della Val Grande. Bisogna però affrettarsi perché le domande dovranno essere trasmesse per via telematica entro il 15 marzo 2021, accedendo direttamente al portale https://www.contributozea.it, raggiungibile anche dal sito del Ministero dell’Ambiente.