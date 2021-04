Chiuderà definitivamente il 20 maggio l’agenzia BPM di Macugnaga

Giovedì 20 maggio sarà l’ultimo giorno di apertura dell’agenzia della BPM di Macugnaga.

Dopo tale giorno l’intera Valle Anzasca non avrà più nessuno sportello bancario.

Stanno arrivando in questi giorni le comunicazioni ufficiali ai diversi correntisti: “…la riorganizzazione aziendale prevede la chiusura e il trasferimento della filiale… l’agenzia di Macugnaga resterà aperta fino a tutto il 20 maggio, venerdì 21 la filiale di Macugnaga resterà chiusa al pubblico per consentire le operazioni di trasferimento”.



Pertanto gli abitanti della Valle Anzasca che vorranno o dovranno effettuare una qualsivoglia operazione bancaria, da lunedì 24 maggio, troveranno operativa la filiale BPM di Piedimulera che resta l’agenzia più vicina ma dista 25 km da Macugnaga.



Un nuovo disservizio che va a colpire la montagna e le persone che lì vivono e lavorano, nel totale silenzio delle autorità e della politica.