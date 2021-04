Stop alle semine: danni alla pesca e al suo indotto

Un danno notevole per la pesca e per il suo indotto. Lo stop alle semine di trote fario e iridee sta creando malumore e danni economici anche in Ossola. Ma anche l’impoverimento dei corsi d’acqua.

Dopo i problemi causati dall'alluvione e dell'emergenza covid, ora lo stop alle semine, dettato dalla Regione Piemonte. A farne le spese sono i pescatori e tutto il mondo economico che ruota attorno alla pesca.

Il Ministero dell’Ambiente aveva lasciato alle Regioni le valutazioni su cosa si potesse immettere nei corsi d’acqua e nei laghi, tenendo conto della necessità di salvaguardare le specie autoctone come lo è, ad esempio, la trota marmorata. Di anno in anno si era andati avanti con deroghe che avevano permesso regolarmente le semine anche di trote fario e iridee. Con le Regioni che si sono moesse a ruota libera, in modo diverso una dall'altra.

Di recente, però, sono arrivati due esposti: uno in Regione Piemonte e uno in Provincia di Novara. Che hanno indotto la Regione a bloccare le semine in attesa di un’altra, eventuale deroga alla norma. La Regione ha scritto al Ministero ma i tempi di risposta paiono lunghi.

‘’Il problema è che in attesa che la cosa si risolva non possiamo seminare né trote fario né trote iridee’’ spiega Gianmauro Bertoia, presidente della sezione provinciale pescatori Fipsas - . Lo stop interessa sia gli appassionati di pesca sia gli agonisti, perché la situazione ha bloccato oltrea lle semine anche i campionati.

‘’Un danno che calcoliamo sui 200 mila euro, più tutto quello dell'indotto che ruota attorno alla pesca’’ dice Bertoia che ricorda come la sezione facesse semine annuali per 100 quintali in torrenti e laghi del Verbano Cusio Ossola.