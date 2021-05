Sono partiti i lavori di riparazione del sentiero Cicogna - Pogallo

Per questo primo lotto di lavori sono stati spesi € 23.751,00; effettuando operazioni di taglio di alberi caduti sul tracciato, rimozione di materiale detritico, ripristino e nuova posa di barriere in ferro a valle del sentiero, rifacimento della passerella in legno prima di Pogallo , messa in sicurezza di tratti franati e rifacimento di mulattiera e muri in pietra.