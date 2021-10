Finisce la stagione estiva al Parco del Veglia e fervono i lavori di manutenzione

L’autunno, nei Parchi dell’Ossola, è un momento di grande attività! Gli animali domestici scendono dagli alpeggi per tornare alle stalle, i selvatici si preparano per l’inverno e si approfitta della minore affluenza di turisti per realizzare interventi manutentivi che ritroverete per la prossima stagione estiva.

Nella foto, il ponte sul Rio Mottiscia, nella Piana di Veglia, oggetto di un importante intervento da parte del Consorzio Miglioramento Alpe Veglia, in collaborazione con le Aree Protette dell’Ossola.

Alcune delle nostre strutture (Alpe Pian dul Scricc, Alpe Buscagna, Campeggio “Isola” di Veglia”), vengono preparate dai nostri tecnici e dai nostri operai per dormire un lungo sonno sotto la neve. Controlli, manutenzioni e verifiche di fine stagione sono fondamentali per evitare brutte sorprese al disgelo e per farsi trovare pronti per la magia del risveglio estivo in montagna!