Le previsioni meteo per il fine settimana

Per il fine settimana sono attese condizioni generalmente stabili, con foschie e nebbie mattutine su zone di pianura e collina. “Nel corso del pomeriggio – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - flussi umidi orientali tenderanno a far aumentare gradualmente la nuvolosità medio-bassa, con cieli che si presenteranno grigi su zone di pianura e collina fino al primo pomeriggio di domenica, in un contesto che si manterrà comunque generalmente asciutto, salvo deboli pioviggini isolate al di sotto delle nubi basse. Nel corso del pomeriggio di domenica nubi in graduale dissolvimento e giornata di lunedì in gran parte soleggiata”.

SABATO 23 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: al mattino soleggiato, con foschie e nebbie su zone di pianura e collina centro-orientali, in parziale dissolvimento; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità negli strati medio-bassi fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in serata su zone di pianura e collina, sulla fascia pedemontana alpina e fino alle medie e basse valli occidentali e sudoccidentali. Precipitazioni: assenti salvo deboli ed isolate pioviggini dal pomeriggio al di sotto delle nubi basse. Zero termico: in diminuzione sul settore occidentale dalla serata tra i 2500 m ed i 2700 m, in rialzo altrove tra i 2800 m ed i 3000 m. Venti: generalmente deboli o localmente moderati da est-nordest, con rinforzi sul settore sudorientale.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: al mattino grigio su zone di pianura e collina, con foschie e locali banchi di nebbia, e fino alle zone di media e bassa valle del Torinese e del Cuneese, soleggiato altrove; nubi in generale dissolvimento nel corso del pomeriggo fino a cielo poco nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni: locali piovaschi o pioviggini nella prima parte della giornata su zone di pianura e collina occidentali e settentrionali e sulla fascia pedemontana alpina del Torinese e del Cuneese. Zero termico: in aumento fino ai 2800-3000 m ad ovest e 3100-3200 m ad est. Venti: dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati in montagna e su aree collinari, deboli in pianura con rinforzi su Astigiano ed Alessandrino.

