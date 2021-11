Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'area di bassa pressione si isola tra la penisola iberica e le coste africane, convolgliando un flusso di correnti nordorientali sulla nostra regione. "Tale situazione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - determinerà per i prossimi giorni condizioni stabili e soleggiate sul settore nordoccidentale e annuvolamenti più densi, soprattutto domenica e lunedì, sul settore sudorientale. L'allontanamento dell'aria più fredda in quota favorirà un rialzo dello zero termico che tornerà prossimo ai 3000 m nella giornata di domenica".

SABATO 6 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sul settore sudorientale. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento tra i 1900 m ed i 2200 m sul Cuneese e sul basso Torinese, tra i 2300 ed i 2500 m altrove. Venti: deboli o moderati nordorientali a tutte le quote, con raffiche forti a ridosso dei rilievi meridionali

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso su Alpi nordoccidentali e pianure settentrionali, nuvoloso o irregolarmente nuvoloso altrove. Precipitazioni: locali piovaschi dal pomeriggio a ridosso dei rilievi meridionali. Zero termico: in marcato aumento intorno ai 2900-3000 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da est sulle Alpi e da nordest sull'Appennino, deboli variabili sui restanti settori.