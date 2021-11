Torna l’appuntamento con la “Vetrina dell’Eccellenza Artigiana”, l’iniziativa dedicata alle migliori produzioni artistiche e tipiche di qualità riconosciute con il prestigioso marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.



Ad organizzarla è la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con CNA Piemonte Nord, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Confartigianato Biella e CNA Biella e con il patrocinio del Comune di Novara.



L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista sabato 20 novembre alle ore 10.00. La mostra mercato, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico con orario continuato fino alle ore 20.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle 19.00 di domenica 21 novembre, presso il Castello Visconteo Sforzesco in Piazza Martiri, a Novara.



Protagoniste della manifestazione saranno le aziende artigiane dell’Alto Piemonte che presenteranno i prodotti di pregio di diversi settori di lavorazione, dall’alimentare alla gioielleria, dai metalli al legno, senza dimenticare la tessitura, l’abbigliamento e le altre attività artistiche e tipiche.



«La Vetrina dell’Eccellenza Artigiana è diventata con gli anni un appuntamento sempre più atteso ed apprezzato del nostro territorio, sia dai visitatori che dagli espositori, giungendo quest’anno al traguardo della quattordicesima edizione» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Un’edizione particolare, caratterizzata da diversi elementi di novità, a cominciare dal nuovo assetto della Camera di Commercio, che ora abbraccia tutte le province dell’Alto Piemonte: Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. La manifestazione ha inoltre luogo in una nuova location, collocandosi per la prima volta nella prestigiosa cornice del Castello Visconteo di Novara. Ma, soprattutto, si tratta della prima edizione dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria – continua Ravanelli – una rassegna, dunque, con numeri necessariamente diversi dal passato e più contenuti, che parlano di coraggio e resilienza, qualità distintive dei maestri artigiani che ogni giorno affrontano le sfide del fare impresa con intelligenza creativa e sapienza manuale».