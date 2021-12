Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (valide fino al 13 dicembre 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. Invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Struttura ricettiva di Verbania con spazi dedicati a famiglie e bambini cerca 1

addetto/a accoglienza clienti che faccia servizio di ricevimento e cassa,

accompagnamento e servizio bar/ristorante quando necessario, si richiede età per

apprendistato, Diploma, uso pc, residenza in zona, disponibili a formazione,

possibilità di crescita professionale.

Ditta edile di Ornavasso cerca 1 impiegato/a tecnico per sopralluoghi nei cantieri e

gestione pratiche edilizie. Si richiede Diploma, uso pc, esperienza pregressa,

automuniti. Tempo determinato prorogabile.

Negozio di arredamenti di Omegna cerca 1 magazziniere addetto alle consegne di

mobili ai clienti, supporto al posatore e disponibilità ad imparare qualora non avesse

esperienza nel campo, si propone contratto a chiamata con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato part-time se la risorsa mostra capacità e buona

volontà. Pat. B indispensabile.

Società di installazione di impianti telefonici cerca due tecnici addetti alla

manutenzione e installazione di impianti con tecnologia ADSL e fibra ottica, lavori in

tutto il VCO, esperienza pregressa, con pat.B, previsto inserimento full time con

possibile trasformazione a tempo indeterminato.

Studio medico di Domodossola cerca assistente amministrativo/a per gestione

segreteria: appuntamenti, preventivi, fatture, back office, si richiede Diploma, uso pc,

conoscenza tedesco e francese, età per apprendistato, residenza in zona.

Apprendistato 35 ore settimanali.

Famiglia di Ghiffa cerca 1 badante per assistere persona anziana non autosufficiente,

cure mediche da somministrare, meglio se con tanta esperienza, lavoro solo diurno

senza alloggio, completa autonomia negli spostamenti.

Ditta edile del Verbano cerca 1 muratore qualificato, esperienza pluriennale, con

pat.B e preferibilmente anche in grado di usare mezzi pesanti. Tempo indeterminato.

Ristorante di Miazzina cerca personale di sala. Esperienza pregressa, completa

autonomia negli spostamenti, contratto stagionale.

Ditta di Domodossola cerca 1 idraulico con esperienza pluriennale, pat.B, inserimento

stabile.

Azienda metalmeccanica specializzata in costruzione e vendita di impianti robotizzati

cerca 1 perito meccanico e 1 perito elettrotecnico anche senza esperienza ma con

Diploma attinente alla posizione, età per apprendistato, in possesso di pat.B,



disponibili alla formazione attraverso un tirocinio, obiettivo assunzione a tempo

indeterminato.

Azienda di Casale Corte Cerro cerca un magazziniere, addetto alla gestione del

magazzino, ricevimento merci, preparazione delle consegne, preferibile uso muletto,

indipendente negli spostamenti, Licenza media, uso pc, obiettivo assunzione a tempo

indeterminato, tempo determinato per iniziare.

Bar Tabacchi di Gravellona Toce cerca 1 commesso di banco/addetto/a al bar.

Richiesta esperienza pregressa, uso cassa e pc, lavoro su turni, residente in zona.

Società di trasporti che opera allo scalo ferroviario Domo2 cerca addetti alla sala

operativa, Diploma, uso PC, conoscenza inglese, tedesco e francese, automuniti,

lavoro su turni diurni e notturni, obiettivo assunzione stabile, inizio Gennaio 2022.

Azienda di Verbania cerca 1 responsabile di magazzino, gestione

ordini/clienti/fornitori, sistemazione magazzino. Esperienza pregressa, automuniti,

possibilità di crescita professionale.

Società di scommesse cerca operatori di sala/VLT: preferibile età per apprendistato,

uso pc, buona dialettica e problem solving, sedi disponibili

Verbania/Cannobio/Gravellona Toce e Dormelletto.

16. Azienda di Mergozzo cerca autisti escavatoristi, pat.C+CQC, esperienza pregressa,

disponibili da subito.

Ditta che si occupa di impianti elettrici civili cerca giovani in età di apprendistato con

formazione attinente, prevista formazione e inserimento stabile.

Società che vende ferramenta e articoli correlati cerca due manutentori/installatori

con buona manualità e uso di attrezzi come trapano/avvitatore, tuttofare. Sede di

lavoro Stresa e dintorni, automuniti.

Società che commercia componenti elettriche cerca 1 addetto/a ad attività di back

office, ricevimento materiali, controllo qualità, elaborazione distinte di base, si offre

periodo di formazione propedeutico ad un contratto stabile, residente Gravellona Toce

e comuni limitrofi.

Azienda zona Ossola e Pallanzeno cerca 5 operai addetti carico/scarico e uso carrello

elevatore per spostamento merci pesanti. Tempo determinato full time, lavoro su

turni, automuniti.

Industria meccanica cerca 1 responsabile al controllo e reparto qualità, Diploma e/o

Laurea, conoscenza sistemi di gestione qualità Iso9001, automuniti, inglese, capacità

di problem solving e leadership.

Industria meccanica zona Ossola cerca 1 impiegato/a ufficio tecnico, diploma come

Geometra o Perito meccanico, ottimo uso pacchetto Office/Adobe, lingua inglese,

automuniti.

Zona Domodossola Bar Tavola calda all’interno di un distributore di carburante cerca

1 addetto/a bar/cucina per il servizio di bevande, caffetteria, panini e piatti veloci,

clientela straniera e viaggiante, lavoro concentrato soprattutto nel week end.

Assolutamente automuniti.

Società di Logistica e Trasporti cerca 1 meccanico di mezzi pesanti anche senza molta

esperienza ma da affiancare al personale qualificato, automuniti, zona Pallanzeno.

Preferibile in età di apprendistato.





Hotel di Verbania, aperto tutto l’anno, cerca 1 giovane in età di apprendistato da

inserire come cameriere/a sala/bar, possibilità di crescita professionale, richiesta

conoscenza lingua inglese e/o tedesco, preferibile formazione alberghiera. Residente

in zona.

Ristorante etnico di Verbania cerca un aiuto cucina da inserire in tirocinio, disponibili

alla formazione, passione per la cucina e buona volontà. Residente in zona.

Società metalmeccanica di Domodossola cerca due disegnatori AutoCAD, età 18/29,

anche senza esperienza ma in grado di usare Autocad e disponibili alla formazione.

Albergo località San Domenico di Varzo cerca addetti alla sorveglianza di minori,

inizio previsto dicembre 2021, lavoro anche nei festivi, conoscenza di almeno la

lingua inglese, possibilità di alloggio.

Ditta di Verbania cerca 1 giovane in età di apprendistato per imparare il lavoro di

aiuto idraulico, richiesta buona volontà e attitudine ai lavori manuali. Tirocinio di

inserimento full time.

Azienda metalmeccanica di Gravellona Toce cerca 1 pulitore/lucidatore di articoli in

acciaio inox, tempo determinato full time.

Società di servizi cerca 4 operatori call center, attività di prenotazione di esami

diagnostici e customer care, richiesto Diploma, uso pc, buona dialettica, in possesso

di patente B, zona Piedimulera. Tirocinio di tre mesi e poi contratto a chiamata.

Ditta artigiana zona Cusio cerca lattonieri/idraulici, uno con esperienza e 1 in età di

apprendistato disponibile alla formazione, automuniti.

Ristorante di Crevoladossola cerca 1 cuoco/aiuto cuoco, lavoro dal mercoledì a

domenica, pranzo e cena, automuniti.

Bar tabaccheria di Domodossola cerca giovane in età di apprendistato da inserire

come barista, lavoro su turni diurni anche nei festivi, attitudine al contatto diretto con

i clienti, autonomia negli spostamenti, no perditempo.

Studio tecnico di Villadossola cerca geometri/architetti/ingegneri per attività di

progettazione, progettazione energetica, pratiche edilizie, ottimo uso PC e programmi

specifici, contratto da definire in base a età ed esperienza.

Industria siderurgica dell’Ossola cerca 1 manutentore meccanico di macchine

industriali, Diploma meccanico/meccatronico, esperienza consolidata, conoscenza

Autocad, Outlook e Office di base, approccio innovativo digitale, mensa aziendale.

Possibilità di inserimento stabile.

Ditta artigiana di Gravellona cerca 1 idraulico installatore con esperienza, richiesta

pat.B e disponibilità immediata. Tempo determinato full time.

Azienda metalmeccanica cerca due operai per carpenteria metallica medio-pesante,

conoscenza base del disegno tecnico e della saldatura, disponibili alla formazione, in

possesso di pat.B Contratto a tempo determinato per iniziare.