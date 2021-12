Ad Artigiano in Fiera la qualità piemontese

La Regione Piemonte è presente alla XXV edizione di Artigiano in Fiera che si concluderà domenica prossima, 12 dicembre; una kermesse in cui le aziende artigiane possono promuovere e vendere i propri prodotti, consolidare il proprio mercato e presentare e raccontare la loro storia e la propria identità. L’assessore con delega all’Artigianato, Andrea Tronzano, ha fatto visita agli stand presenti in fiera; era accompagnato per l’occasione da Antonio Intiglietta, presidente Gefi Spa, Paolo Bertolino, segretario generale Unioncamere, Delio Zanzottera, segretario generale Cna Piemonte, Carlo Napoli segretario generale Confartigianato Piemonte, Amleto Impaloni direttore Confartigianato Piemonte Orientale e da Patrizia Quattrone, dirigente Settore Artigianato Regione Piemonte.

“E’ stata una visita interessante – aggiunge l’assessore Tronzano – , gli stand del nostro territorio, sia quelli gastronomici che di altri settori, sono stati letteralmente presi d’assalto dai visitatori che hanno apprezzato la qualità dei manufatti piemontesi. Una bella iniezione di fiducia per un comparto che ha sofferto nel recente passato le restrizioni del Covid e anche uno stimolo per il futuro. Fiere come questa mettono in contatto il grande pubblico con chi dà un valore aggiunto alla propria manualità e sono 26 le realtà che la Regione Piemonte, in questa occasione, ha sostenuto”.