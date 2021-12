Fondazione Comunitaria, il bilancio delle attività del 2021 e i progetti per il futuro

Il 2021 sta per concludersi ed è tempo di bilanci. Anche quest'anno abbiamo rivolto qualche domanda al presidente Maurizio De Paoli sulle attività della Fondazione Comunitaria del VCO e sui prossimi progetti in programma.

Com'è stato il 2021 che sta per concludersi, tra l'altro è stato rinnovato il Consiglio d’amministrazione della Fondazione, con la conferma del presidente

Dopo il 2020, interamente condizionato dall’emergenza Covid, il 2021 ha consentito anche alla Fondazione un graduale ritorno alla sua consueta funzionalità, come dimostrato tra l’altro, direi simbolicamente, anche dal fatto che, dopo l’interruzione forzata dello scorso anno siamo riusciti a riprendere la tradizione della Cena della comunità, grazie alla quale il 26 novembre scorso abbiamo raccolto 28 mila euro a favore della sezione provinciale dell’Unione Lotta alla Distrofia Muscolare e al Soccorso Alpino. A maggio, il rinnovo del Consiglio di amministrazione ha garantito alla Fondazione una “squadra” di sicuro valore e ben equilibrata tra novità e continuità: dei 15 consiglieri che resteranno in carica fino al 2026, 8 sono nuovi; 7 sono le donne.

Sempre impegnati sul fronte del Covid, o avete potuto dedicarvi ad altro?

Anche se stiamo ancora impegnandoci, in particolare con le risorse del Fondo Povertà, per sostenere chi quotidianamente sta affrontando le conseguenze sociali della pandemia, nel corso dell’anno abbiamo potuto promuovere una decina di bandi, proseguire progetti già avviati (ad esempio per il Soccorso Alpino e i volontari dell’Antincendio boschivo) e avviarne dei nuovi.

Quali sono i progetti dei quali come Fondazione siete più orgogliosi?

Potrei dire di tutti quelli grazie ai quali siamo stati in grado di intervenire, accanto al mondo del volontariato e alle istituzioni, a favore delle fasce più fragili della comunità. Ma però citare almeno un progetto che si è concluso proprio in questi giorni. Grazie al nostro contributo e a quello delle Fondazioni Buon Lavoro e Vita Vitalis, siamo riusciti a finanziare (per circa 85 mila euro) un corso di formazione professionale per Operatori socio-sanitari. Con questa iniziativa abbiamo dato una risposta agli enti che operano nei settori sanitario e assistenziale, e che da tempo lamentano la mancanza di personale, e offerto un’opportunità di lavoro a una ventina di persone.

C'è stato un progressivo riconoscimento, sul territorio, della Fondazione: quante raccolte sono state attivate tramite fondi per i quali la Fondazione ha funto da "piattaforma?

Il 2020, grazie in particolare alla campagna “SiAmoilVCO”, promossa per fronteggiare l’emergenza Covid, era stato un anno eccezionale da questo punto di vista (986 mila euro di donazioni), ma anche il 2021 è stato sotto questo profilo contrassegnato dalla straorinaria generosità del nostro territorio. Stiamo ultimando le verifiche al riguardo, ma siamo oltre quota 850 mila euro di donazioni raccolte tramite la Fondazione.

È stato completato il progetto “Soccorso Sicuro” per i Distaccamenti di Vigili del fuoco volontari?

Il progetto “Soccorso sicuro”, avviato nel 2017, aveva come obiettivo la sostituzione del parco automezzi in dotazione ai nove Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari della nostra Provincia, con un costo complessivo di circa 2 milioni di euro. Sembrava davvero una “missione impossibile”. Invece oggi possiamo dire: “Missione compiuta”, grazie al contributo di Fondazione Cariplo (1 milione e 400 mila euro) ma anche alla generosità della nostra comunità (Comuni, associazioni, privati) che ha raccolto per il progetto oltre 600 mila euro. Il primo automezzo, quello in dotazione al Distaccamento di Santa Maria Maggiore è già in attività; gli altri otto giungeranno nel Vco in primavera e saranno destinati ai Distaccamenti di Baceno, Cannobio, Gravellona Toce, Macugnaga, Omegna, Stresa e Varzo.

Quali sono i progetti in cantiere per il 2022?

Sono davvero tanti. Mi limito a citarne uno. Con Compagnia San Paolo e Fondazione Buon Lavoro siamo impegnati a finanziare e sostenere il progetto Art+1, che ha l’obiettivo “di intercettare e accompagnare al lavori i giovani Neet”, quei giovani cioè che non studiano e non lavorano. Al progetto, che ha un budget di 430 mila euro, collaborano una rete di sei partner (Camera di Commercio, Enaip Piemonte, Consorzio Link Cooperative Sociali, Aurive Cooperativa Sociale, Vco Formazione) e altri enti sostenitori del mondo scolastico e imprenditoriale.

È possibile quantificare la cifra complessiva investita sul territorio dalla Fondazione, direttamente o tramite Cariplo? Il terzo settore sta diventando una voce sempre più rilevante nel Pil provinciale e in termini di occupati che non sono costretti ad emigrare in cerca di lavoro....

Premesso che le risorse a nostra disposizione ci vengono dai consistenti contributi Cariplo, da Compagnia San Paolo, dai rendimenti del nostro patrimonio e dalle donazioni, nel corso del 2021 abbiamo stanziato circa 890 mila euro a sostegno di 91 progetti tramite i nostri Bandi, a cui vanno aggiunti 575 mila euro di erogazioni dai Fondi costituiti presso la Fondazione Comunitaria e 9 mila euro per patrocini. Per un totale quindi di quasi un milione e mezzo di euro.

C'è una domanda alla quale vorrebbe rispondere che non le è stata posta?

Tutti mi chiedono – giustamente - che cosa la Fondazione Comunitaria faccia per la nostra comunità. Per una volta vorrei dire che cosa è per me questa esperienza alla guida della Fondazione. Nella mia vita ho svolto molti ruoli di responsabilità amministrativa (sindaco, presidente del Distretto Turistico, vicepresidente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti sito Unesco del Piemonte) e giornalistica (come direttore della Tv locale e vicedirettore di Famiglia Cristiana): la presidenza della Fondazione è per me un’occasione preziosa: mi consente di continuare il servizio a questo territorio che mi ha dato tanto e dimostrare l’amore che mi lega a questa comunità.