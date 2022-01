Finita l'era delle fabbriche, Villadossola punta sugli uffici per il ''lavoro condiviso''

Il lavoro condiviso si sta facendo spazio anche a Villadossola, una città che per anni è stata definita la Manchester dell’alto novarese, quando era avvolta dai fumi e dava ospitalità a molte fabbriche, sia chimiche che siderurgiche. Momenti in cui lavorare gomito a gomito in un reparto era una cosa normale. ‘’Quando finisci di studiare vai in fabbrica, che lì hai il lavoro sicuro’’ si diceva nel dopoguerra. E per anni è stato così. Poi le fabbriche sono sparite ed il lavoro è cambiato.

Ora, a Villadossola stanno sorgendo gli uffici condivisi, spazi dove poter lavorare e studiare.

Il primo ad aprire è stato quello di corso Italia. Poche settimane fa nell’immobile dell’ex ferramente Bianchetti sono stati ricavati alcuni spazi dove poter avere una postazione computer, un servizio fotocopie, un’area relax, il wi-fi. Insomma, un ufficio di lavoro o uno spazio per studiare,

Per avere informazioni su come accedere basta chiamare il numero 3476662433 o scrivere a info@tichehotels.com

Elena Petrulli, responsabile della Tiche Hotels, la società che ha dato corpo all'iniziativa, ci spiega i motivi della scelta: ‘’Lì abbiamo i nostri uffici, ma anche spazi vuoti che volevamo sfruttare, anche perché la presenza fissa garantisce che siano comunque sempre presidiati. Con la pandemia ci siamo accorti che molte attività hanno dovuto abbandonare i loro spazi lavorativi per motivi di costi e tanti sono stati costretti a lavorare a casa. Abbiamo ritenuto che anche nel Vco si potessero creare degli uffici condivisi dove poter lavorare. Un’idea che in città ha già preso piede; ora dobbiamo capire se anche nel Verbano Cusio Ossola possa funzionare come avviene ad esempio a Milano. Forse occorrerà un po’ di tempo ma penso possa prendere piede’’.

Ma quello di corso Italia non sarà il solo perché il primo febbraio un secondo punto di lavoro e studio sarà inaugurato sempre a Villadossola, in via Vittoni, a fianco della sede delle Cgil.

‘OssolaCowo’’, si legge in un comunicato, vuole ‘’mettere a disposizione questi spazi ai lavoratori autonomi, free-lance, startup, piccole aziende, creativi e professionisti indipendenti della Val d’Ossola di lavorare in un ambiente condiviso, con un vantaggio doppio: contenere i costi fissi e far crescere il proprio network di contatti professionali’’.