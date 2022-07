Dopo le restrizioni i pellegrini ossolani tornano a Medjugorje

Dopo il Covid i primi ossolani sono tornati a vivere l'esperienza del pellegrinaggio a Medjugorje. Un gruppo di ossolani e verbanesi è partito il 30 giugno per la località mariana della Bosnia Erzegovina ed è tornato il 5 luglio. L'ultimo viaggio in pullman risale al 2019, prima della pandemia. L'esperienza è stata condivisa con pellegrini di Bergamo e di Brescia; ad accompagnarli le guide Ketty Zanola di Brescia e Marinella De Gregori di Trontano con loro l'assistente spirituale don Adelio Coter.

Si tratta di un pellegrinaggio sentito e atteso, anche se al momento molti sono ancora timorosi nell'affrontare il viaggio. Prima della pandemia ne venivano organizzati diversi ogni anno. I pellegrini sono stati nei luoghi più significativi, a partire dalla chiesetta di Tihalina a 25 chilometri da Medjugorje. La località è importante per essere stata la parrocchia di padre Jozo per 4 anni e per la statua della Madonna le cui sembianze sono infatti quelle che la identificano come la Madonna di Medjugorje . Giunti a Medjugorje i pellegrini sono saliti sul Podbordo luogo delle prime apparizioni della Regina della Pace, sul monte Krizevac, le visite sono state accompagnate da preghiere e riflessioni di don Adelio. Durante il pellegrinaggio è stata seguita una messa celebrata da monsignor Aldo Cavalli , visitatore apostolico a Medjugorje , inviato da papa Francesco 5 mesi fa, e la messa in croato con la traduzione con le radioline celebrata dal parroco di Medjugorje padre Marinko Sakota, la preghiera di guarigione con la benedizione degli oggetti, l'adorazione eucaristica multilingue in parrocchia, la testimonianza di suor Kornelia, dei ragazzi della Comunità cenacolo e di quelli della Comunità Figli del Divino Amore.

I pellegrini si sono recati poi a Surmanci nella chiesetta dedicata a Gesù Misericordioso.dove si trova un'icona miracolosa dedicata a Gesù misericordioso e alle cascate di Medjugorje. L'autista Sergio Filippini ha offerto in accordo con le due guide dei graditi fuori programma come la visita nella chiesa del Sacro cuore nei pressi di Medjugorje e al rientro la tappa a Padova con la visita nella chiesa di San Leopoldo e la messa celebrata da don Adelio e la visita sempre a Padova della chiesa dedicata a Santa Giustina.

A Medjugorje iniziano a tornare i pellegrini, ma sono ancora pochi gli italiani mentre più numerosi sono i polacchi, gli olandesi e gli spagnoli. La crisi pandemica ha portato molti commercianti che avevano in particolare bar e negozi di souvenirs nella via ai piedi della collina delle apparizioni a chiudere. Hanno resistito quelli che hanno le loro attività nei pressi della chiesa. Medjugorje è così apparsa meno commerciale rispetto al passato e i pellegrini ora hanno meno distrazioni e più tempo per partecipare alle cerimonie religiose in chiesa e per pregare e gustare appieno l'esperienza di pace nel luogo dove la Madonna è apparsa 41 anni fa come la Regina della Pace. Per il mese di settembre il gruppo di Medjugorje ha in programma un altro pellegrinaggio nel luogo mariano.