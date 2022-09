È tempo di vendemmia e raccolta per l'agricoltura ossolana

Parte il conto alla rovescia per la vendemmia in Ossola che inizia in anticipo causa del caldo degli ultimi mesi, ma non di molto rispetto alle normali tempistiche. “La prossima settimana -spiega il presidente dell'Associazione Produttori agricoli ossolani Marco Martini- inizierà la raccolta del Merlot e del Barbera. Le ultime uve ad essere vendemmiate saranno poi quelle del Prunent che saranno raccolte l'ultima settimana di settembre. L'annata si presenta buona in particolare per i coltivatori che hanno fatto i trattamenti della vite. Alcuni produttori già hanno raccolto l'uva bianca. È andata bene anche la raccolta di altri frutti come le pesche e i mirtilli questi ultimi però in alcune zone sono stati danneggiati dalla grandine.

Si presenta buona anche la raccolta delle mele che avverrà a fine settembre inizio ottobre”. “Un problema che ci segnalano gli agricoltori che hanno terreni coltivati a vite e alberi da frutta – spiega Martini - è la presenza di cinghiali e caprioli che entrano nei campi e nei filari e devastano le coltivazioni” . La presenza frequente di animali selvatici obbliga quindi i coltivatori a recintare i loro terreni, ma volte anche questa soluzione non è sufficiente perchè la recinzione viene divelta.

I cinghiali vengono segnalati un po' ovunque, ma in particolare a Calice e a Crosiggia.

L'associazione produttori agricoli ossolani ultimamente ha avuto un aumento dei propri soci. La pandemia e poi i rincari della frutta e verdura a causa dell'inflazione e della guerra hanno aumentato il numero delle persone che nel tempo libero si dedicano alla coltivazione di verdure, ortaggi e frutta e anche di coloro che scelgono di investire nell'agricoltura. “Ultimamente – spiega Martini- abbiamo avuto una quindicina di nuovi soci giovani. E in primavera abbiamo in mente di realizzare un corso di avvicinamento agli orti per gli hobbisti”.