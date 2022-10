Don Giuseppe Ottina ha preso servizio in parrocchia

Da martedì don Giuseppe Ottina ha iniziato a prendere servizio pastorale come collaboratore del parroco, don Vincenzo Barone, nella parrocchia di Domodossola.

Don Ottina ha lasciato la responsabilità di parroco a Pella, Alzo e Pogno per giungere in Ossola e occupare il ruolo che da due anni era ricoperto da don Nicola Salsa. Il 2 ottobre don Salsa ha fatto il suo ingresso come parroco a Vogogna.

“Sarò collaboratore stretto dell’arciprete don Vincenzo in particolare per l’assistenza spirituale per gli ammalati e per la celebrazione delle messe - ha detto don Ottina-. Conoscevo pochissimo l’Ossola ma sono contento dell’accoglienza che ho trovato. Il desiderio che ho rivolto al vescovo di poter vivere in comunità con i sacerdoti è stato accolto”. Don Ottina è originario di Fontaneto d’Agogna ed è stato ordinato sacerdote nel 1995.