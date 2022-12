Portogallo contro Svizzera, il dietro le quinte che non doveva esserci

Il dietro le quinte che non doveva esserci nella partita Portogallo conto Svizzera è la mancata convocazione di Ronaldo per uno screzio con il ct. La partita è stata vinta ma come raccontano i giornali Ronaldo non è stato contento.

E così non sono stati contenti nemmeno i tifosi portoghesi. Risulta che ad un sondaggio, Ronaldo sì, Ronaldo no, più del 70% si è espresso sulla seconda risposta. Il Portogallo ha comunque trovato la sua strada per la vittoria e anzi ha un nuovo marcatore, un giovane che ha regalato a questa nazionale una tripletta unica nella storia.

Il Portogallo era squadra favorita secondo i bookmakers (visualizzazione quote su bbt) ma la Svizzera non è un rivale nuovo e quando l'avversario si conosce, la rete può essere dietro l'angolo. Una gli elvetici ci sono riusciti ad ottenerla. Prima di raccontare la partita, ecco i fatti raccontati dai giornali su Ronaldo.

Cristiano Ronaldo scappa negli spogliatoi

La Gazzetta racconta e mostra cosa è successo durante la partita, gelo tra il giocatore portoghese e il suo ct. Ronaldo è un individualista e questo lo ha mostrato scegliendo di non festeggiare con i compagni la vittoria.

Le foto in realtà mostrano abbracci, sorrisi, partecipazione e anche momenti di avvicinamento del tecnico. Il sorriso di Ronaldo è controverso, non è convinto e non partecipa del tutto a festeggiamenti pur essendo contento della vittoria.

Stati d'animo forse, di quelli che conoscono bene la Juventus e anche nella Premier inglese. Attualmente Ronaldo è giocatore svincolato.

Gazzetta racconta, dal frame si vede che mentre i compagni celebrano davanti ai tifosi la schiacciante vittoria sulla Svizzera, CR7 si infila solitario e con passo spedito negli spogiatoi. Fernando Santos ha deciso di escludere il bomber all'undicesimo minuto.

Troppo narcisismo?

Sul Corriere, Aldo Cazzullo, si chiede perché Cr7 abbia rotto con le ultime tre squadre importanti nella sua carriera. Ipotesi o conferma secondo il giornalista? Il narcisismo che lo mette in cattiva disposizione con squadra e allenatori, non litiga soltanto, arriva anche a non giocare bene in campo. Il lato buono di Ronaldo è il cuore, la generosità e anche l'energia e la convinzione nel gioco che però vuole anche dai suoi compagni e rimane il ricordo del litigio in spogliatoio con i compagni juventini.

Mondiale senza Cristiano Ronaldo: il Portogallo scopre altri talenti

Il Post scrive, era da 14 anni che il Portogallo non giocata una partita in un torneo internazionale senza CR7. Lo screzio con l'allenatore era già iniziato con il girone perso contro la Corea del Sud.

A questo punto, Santos investe su Goncalo Ramos e scopre altri talenti nella squadra, nuovi marcatori, nuovi bomber.

Ramos ha fatto qualcosa di unico nella storia dei mondiali dal duemila, una tripletta e si conferma un talento giovanissimo in questo mondiale ma anche in questi dieci anni di tornei internazionali. Spazio anchje a Lima Ferreira, Guerreiro, Rafael LEao che ha regalato il sesto goal nei minuti di recupero. Al 58°, timida rete della Svizzera ormai vinta con Manuel Akanji.