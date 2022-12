Fondo montagna tagliato da 200 a 125 milioni di euro. Uncem: "Ci auguriamo sia una svista"

"Mi auguro che il taglio del fondo nazionale montagna per il 2023, ridotto da 200 a 125 milioni di euro, sia una svista e che non ci sia questo errore come presente oggi nelle schede contabili della manovra. Chiedo al Ministro Calderoli di correggere la cifra, se appunto si tratta di una svista, o di chiarire quello che sta succedendo. Proprio lunedi, in occasione della Giornata internazionale della Montagna, il Ministro e altri componenti del Governo avevano ribadito che dopo i 100 milioni di euro erogati per il 2022, il fondo montagna passa a 200 milioni nel 2023. Ora questo errore nei numeri, che ci auguriamo sia tale, e che venga immediatamente corretto".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.