Cicloturismo tra opportunità e buone pratiche, terzo incontro online il 23 marzo

Terzo appuntamento con il ciclo di incontri online “Laghi & Monti Bike – il cicloturismo tra opportunità e buone pratiche” giovedì 23 marzo.

'Sostenibilità intermodale e territorio' il tema dell'appuntamento in programma alle ore 18.30. Interverranno Stefano Fraire, di 5T Torino per la Regione Piemonte, sul progetto TVA trenino verde delle Alpi; Ilona Ott delle Ferrovie BLS e il coordinatore di Progetto Marco Volontà.

Il ciclo di webinar nasce all’interno del progetto Interreg da cui prende il nome ed ha l’obiettivo di creare un confronto tra diverse buone pratiche legate alla mobilità sostenibile e alla montagna, sono anche l’occasione per riflettere sull’importanza dell’intermodalità e su come sviluppare e diffondere sempre di più una modalità di turismo responsabile. .

Il progetto è stato approvato dall’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V Italia - Svizzera nel mese di dicembre 2018 con capofila italiano l’Unione Montana Alta Ossola e capofila svizzero il Comune di Bedretto, coinvolgendo la provincia del Verbano Cusio Ossola, il Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli dell’Ossola, l’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino e l’Azienda Elettrica Comunale di Bedretto.

L’obiettivo è stato quello di costituire un unico grande comprensorio bike della regione transfrontaliera di grande attrattività e che potesse fare rete con il comprensorio bike dei laghi per superare le limitazioni delle singole aree. Partendo quindi dall’importanza che la bicicletta e in generale la mobilità sostenibile riveste sempre di più in questi territori sono stati proposti all’interno delle attività di comunicazione e divulgazione del progetto quattro webinar, sotto la cura scientifica della professoressa Stefania Cerutti, direttrice del Centro Studi UPOnTourism di Università Piemonte Orientale che con l’Associazione Ars.Uni.Vco ETS patrocina e collabora all’iniziativa.

L'ultimo incontro è in programma giovedì 6 aprile 2023 alle ore 18.30. Il titolo è 'Laghi & Monti bike' con Alessandro Pirocchi, coordinatore di progetto; Francesco Gaiardelli presidente del Distretto dei Laghi e delle Valli dell’Ossola e Maria Rosa Fagnoni di Atl Novara che parlerà del progetto Bici a pelo d’acqua.

I webinar sono trasmessi in diretta streaming su Youtube e Instagram e saranno moderati dalla giornalista Federica Visconti. Sul canale Youtube Laghi e Monti Bike è possibile rivedere anche gli incontri precedenti https://www.youtube.com/watch?v=HpaNVHGVKUQ