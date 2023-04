A Beura il Sentiero di Tolomeo: un percorso nel verde della piana del Toce

Sono in corso di installazione i binocoli lungo il Sentiero di Tolomeo. Il percorso realizzato recentemente dal Comune di Beura, che passa sull’argine del Toce e poi prosegue in mezzo alla campagna, è già molto frequentato.

Il sentiero ha uno sviluppo di circa 3 chilometri con una quota di circa 250 metri sul livello del mare. Il suo nome è un omaggio al famoso geografo greco, vissuto nel secondo secolo d.C. e che, secondo la tradizione, visitò anche l’Ossola chiamandola nella sue carte “Oscela Lepontiorum”.

Lungo il sentiero si può ammirare il Toce e si vede il ponte della ferrovia internazionale del Sempione. Il percorso ha una posizione geografica che offre alla vista molte vette, oltre i campi dove viene coltivato il mais per produrre la polenta di Beura.

Il percorso sarà inaugurato l'11 luglio con con una corsa podistica organizzata dalla Pro Loco Valdossola in collaborazione Artitalia e il Comune. Si parte idealmente dal mulino di San Giorgio dove si produce la polenta e, percorrendo l’argine, si attraversa la campagna accostandosi al maneggio D.C. Ranch. Si arriva fino all’azienda agricola Della Piazza, per poi tornare indietro al punto di partenza. I nuovi binocoli con tubi orientati sono stati collocati sull’argine del Toce a Beura su strutture in legno e servono per ammirare le vette e le numerose specie di uccelli presenti , come ad esempio l’airone cenerino, il passero solitario.

La Pro Loco Valdossola e l'associazione culturale Artitalia si stanno impegnando per attuare la manutenzione del sentiero e per organizzare iniziative in collaborazione con associazioni del territorio. Il progetto rappresenta il recupero e la valorizzazione di un'area di alto valore naturalistico che permette di ammirare un habitat naturale ricco di flora e di fauna. È possibile fare passeggiate a piedi, a cavallo, in biciletta. I binocoli saranno a diverse altezze anche per permettere l'osservazione della montagna e degli uccelli a disabili in carrozzina.

“Nell'ottica della massima fruibilità -dice il sindaco Davide Carigi- condivisione ed inclusione sociale affinché questo percorso possa essere fruibile da tutti, dai più piccoli ai più grandi, e anche per le persone con difficoltà di deambulazione. L'itinerario è adatto infatti anche a disabili in carrozzina accompagnati e persone con ridotta mobilità. Il cammino è quasi sempre pianeggiante su un sentiero sterrato ma con un fondo buono”.

“Abbiamo avuto i complimenti dal Ciss Ossola il consorzio Intercomunale dei servizi sociali per l'iniziativa – dice progettista Moreno Bossone, nella molteplice veste di presidente provinciale Endas e collaboratore della Proloco Valdossola e fondatore dell'associazione culturale Artitalia - . Stiamo mettendo a punto con il Comune la collocazione dei binocoli che saranno sistemati a diverse altezze e avviando collaborazioni con diverse associazioni impegnate a promuovere iniziative a sostegno delle persone con disabilità e dei loro familiari. Nello stesso tempo abbiamo anche intrapreso diversi contatti per inserire il percorso nelle varie reti escursionistiche”.

Dal percorso è possibile vedere anche delle strutture ben integrate nel paesaggio e rispettose dell'ambiente che ospitano recenti imprese nate da giovani che hanno deciso di investire nel verde: due aziende agricole e un maneggio. All'inizio del sentiero c’è un pannello descrittivo e altri, lungo il cammino, indicano la fauna e la flora, le attività all'aria aperta che è possibile praticare e diversi cartelli indicano il punto in cui ci si trova. L’amministrazione di Beura con il percorso di Tolomeo intende puntare sulla promozione della campagna e della piana del Toce, oltre a favorire l'escursionismo e l'aggregazione.