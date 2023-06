Don Alberto Andrini lascia Villadossola per la Valsesia

Il vicario parrocchiale di Villadossola e responsabile della pastorale giovanile nelle valli Anzasca e Antrona don Alberto Andrini lascerà la città ossolana per succedere a don Marco Barontini come parroco di Scopello, Mollia, Campertogno, Alagna e Riva Valdobbia.

Lo ha annunciato il vescovo Franco Giulio Brambilla nelle messe di sabato 3 e domenica 4 giugno, insieme alle altre nomine che interessano i sacerdoti della diocesi di Novara.

“Il sacerdote quarantenne – così il vescovo – andrà in Valsesia con gioia dopo un’intensa esperienza nel mondo giovanile, prima a Castelletto Ticino e negli ultimi otto anni a Villadossola”.

“Don Alberto sarà con voi ancora per tutto il tempo dell’estate e potrà accompagnare i giovani all’incontro della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona”, ha scritto il vicario generale della diocesi don Fausto Cossalter ai giovani e a tutta la comunità dove don Andrini ha vissuto il suo ministero, che ha aggiunto come nelle prossime settimane sarà in grado “di comunicarvi chi sarà il sacerdote che continuerà l’intenso lavoro che è stato fatto”.