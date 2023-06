5 consigli per evitare le relazioni tossiche

A causa dell'aumento di questi comportamenti ossessivi, pericolosi e dannosi, sempre più campagne cercano di sensibilizzare sull'argomento e offrono spiegazioni per prevenire che questi comportamenti diventino normali. Inoltre, ci sono molti siti web che offrono consigli e servizi di ogni tipo, come il portale di annunci per adulti Bakeca Incontri, che parla di questo tema.

Come è possibile immaginare, queste relazioni possono causare stress, nervosismo, bassa autostima, ansia e depressione. Per questo motivo, di seguito verranno forniti alcuni consigli utili per evitare di cadere in questa spirale e mantenere una buona qualità della vita e della salute mentale.

Osservazione

Quando si inizia a conoscere qualcuno, è fondamentale che ci sia molta comunicazione tra le due persone. In questo modo si possono conoscere i gusti e gli interessi di ognuno per valutare la compatibilità.

Inoltre, anche se è fondamentale fidarsi delle parole dell'altra persona, è necessario prestare attenzione anche ai comportamenti che essa ha. Come dice il detto, "le azioni parlano più delle parole". Ecco perché, se una persona promette lealtà ma ha comportamenti che dimostrano il contrario, bisogna prendere delle misure.

Questo processo deve essere presente durante l'intera relazione, perché anche se si crede di conoscere una persona, non si conoscono al 100% tutti i suoi segreti. Ad esempio, le abitudini di una persona nella sua fase da single, come incontrare una bella escort Catania .

Pertanto, è fondamentale osservare i comportamenti e che questi siano coerenti con le parole e i sentimenti. Ad esempio, se una persona comincia a arrabbiarsi molto, nasconde i suoi comportamenti, lancia commenti di superiorità, bisogna interrompere immediatamente la relazione.

Espressione

Avere una buona comunicazione è sempre una chiave importante. Poter esprimere diversi sentimenti nei momenti di maggior tensione apporta grandi benefici. Se lungo il corso della relazione spiegare queste sensazioni diventa un problema o addirittura impossibile, bisogna prendere delle decisioni.

Inoltre, avere la libertà di poter esprimere i problemi di coppia con le persone più vicine alle parti coinvolte è essenziale. In questo modo, le persone al di fuori di questo cerchio possono dare una nuova prospettiva che può essere positiva o negativa. Ad esempio, nel caso di una relazione tossica, se si parla del problema con un familiare o amico, o anche con una escort a Bologna che desidera ascoltare, questa persona può dare consigli e aprire gli occhi.

In una relazione, la paura dovrebbe essere l'ultimo ricorso. La fiducia, la comunicazione, l'espressione e la libertà sono fondamentali per migliorare la relazione. Se uno di questi pilastri fondamentali vacilla, sarebbe consigliabile evitare quella relazione a tutti i costi.

Libertà

In ogni tipo di relazione, sia essa di amicizia, familiare o di coppia, la libertà è il punto di partenza. Avere la capacità di incontrare l'altra persona quando si desidera, poter fare programmi con altre persone, vestirsi come si preferisce, esprimersi senza paura delle conseguenze... sono tutte cose che dovrebbero essere normali.

Di solito, le persone che si trovano in queste situazioni trovano difficile rendersi conto che forse si stanno dimenticando di altre aree della loro vita, concentrando troppo l'attenzione sulla coppia.

Al contrario, ci sono coloro che sanno di avere comportamenti nocivi, come il fatto di vietare all'altro di vestirsi in un certo modo. In ogni caso, questi momenti dovrebbero essere evitati poiché portano solo insicurezza e insoddisfazione a lungo termine.

Chiarezza

Avere le idee chiare e le priorità ben definite è importantissimo. Se entrambi sanno fino a dove possono arrivare e cosa vogliono sopportare, tutti questi problemi possono essere risolti. In questo modo, ciò che inizia come una relazione tossica, avendo conversazioni e chiarendo i dubbi sulla base dei fondamenti di entrambi, può diventare una bellissima connessione.

Ad esempio, se una persona, all'inizio o durante il tempo in cui si è in coppia, desidera avere una relazione aperta con tutto ciò che ne consegue: conoscere altre persone, uscire con escort, parlare con persone di ogni tipo... deve essere chiaro fin dall'inizio. In questo modo, un comportamento tossico come la gelosia sarebbe totalmente evitato, poiché entrambe le parti decidono di accettare questo modo di vivere e di sentirsi.

Avere una grande autostima

Infine, ciò che è più importante in tutti gli ambiti della vita, avere una grande autostima. È di vitale importanza che ognuno sappia valorizzarsi per non sentirsi mai inferiore. Se entrambe le persone si amano personalmente e anche l'una l'altra, qualsiasi tipo di problema è possibile affrontarlo con una maturità incredibile.

Ad esempio, anche se l'altra persona ha un commento spiacevole, se una persona sa veramente quanto vale, le conseguenze psicologiche sono molto minori. Inoltre, un commento del genere può essere visto, anziché come una sconfitta, come un obiettivo per migliorare.

In conclusione, evitare che altre persone abbiano comportamenti nocivi verso l'altra e capire che tali atteggiamenti devono essere eliminati è fondamentale. Per farlo, l'autocoscienza, la libertà, l'osservazione, l'autodisciplina e la fiducia in sé stessi sono più che necessari. Senza queste qualità, è molto difficile tenere a freno tali relazioni.