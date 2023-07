Parola d'ordine avventura: ecco i videogiochi più divertenti

I videogiochi d'avventura rappresentano uno dei generi migliori, anche per via del fatto che riescono ad incorporare elementi provenienti da svariate nicchie, dal fantasy fino ad arrivare ai miti e alla storia. Piacciono perché sanno anche come attivare il cervello, dato che propongono spesso diversi enigmi da risolvere, e perché richiedono sempre un approccio strategico. Nella guida di oggi, dunque, scopriremo insieme le migliori opzioni a nostra disposizione.

Book of Dead

Un viaggio nell'antico Egitto, tra misteri e tesori nascosti: questo è l'identikit perfetto della slot Book of Dead . Si tratta di un videogame che sa come catturare l'attenzione del giocatore, grazie alla grafica dettagliata e a una trama sempre avvincente. L'esperienza viene inoltre arricchita da una colonna sonora che incarna l'essenza del tema di questa slot, ovvero l'antico Egitto. Il gameplay è intuitivo e divertente, con varie funzioni bonus che aggiungono un ulteriore livello di sfida. Si tratta inoltre di una slot machine online a 5 rulli: ciò vuol dire che può essere giocata sia da chi ha poca esperienza, sia da chi cerca un'opzione leggermente più competitiva delle slot a 3 rulli.

Red Dead Redemption 2

Dall'antico Egitto al selvaggio West, è questione di un attimo. Red Dead Redemption II è un gioco completamente diverso, trattandosi di un action-adventure, ed è famoso per via della sua capacità di coinvolgere il giocatore. In tanti lo hanno etichettato come un vero e proprio capolavoro narrativo, una gemma in grado di trasportare il player nel selvaggio West, fra sparatorie, caccia alle taglie e partite a poker. Il giocatore si trova catapultato nel ruolo di Arthur Morgan, ed è in grado di scegliere il proprio destino, comportandosi come meglio crede. La grafica è sbalorditiva, e le missioni sono così tante da tenere impegnato il player per centinaia di ore.

The Last of Us

Con The Last of Us ci trasferiamo in uno scenario post-apocalittico, dai connotati distopici. La storia segue Joel ed Ellie, due sopravvissuti in un mondo devastato da un'epidemia che ha causato una vera e propria invasione di zombie. Il viaggio attraverso una varietà di ambienti, dalle città in rovina alle foreste rigogliose, è reso ancor più intenso dalle relazioni tra i personaggi e dalle decisioni difficili che il giocatore deve prendere. Non si tratta di un gioco per tutti: The Last of Us richiede molta pazienza, e ha delle atmosfere abbastanza cupe e oppressive. Inoltre, a differenza di altri giochi action, qui le dinamiche dei combattimenti sono quasi tutte in modalità stealth.

Final Fantasy VII

Si chiude citando uno dei videogiochi più belli di tutti i tempi: Final Fantasy VII. Questa perla della Squaresoft ha segnato una generazione di giocatori, emozionando migliaia di persone, con la sua storia epica, eroica e commovente allo stesso tempo. Basta citare il nome di personaggi come Cloud e Aerith per averne una conferma. Inoltre, parliamo di uno degli ultimi giochi di ruolo giapponesi con sistema di combattimento a turni: oggi rappresentano una rarità, e questo rende Final Fantasy VII ancor più speciale.