Il Prunent di Villa Mercante tra i cento vini migliori d'Italia

Il Prunent Villa Mercante sarà premiato questo fine settimana a Golosaria come uno dei 100 migliori vini d'Italia. Una grande soddisfazione per l'azienda di Trontanto, che ogni anno produce 8mila bottiglie di Prunent.

Un vino dalle caratteristiche particolari: "Il nostro è un Prunent in purezza al 100%, prodotto quindi con sole uve Prunent che provengono dai vitigni di famiglia - spiega Luca Mercante titolare dell'omonima azienda - dalla vendemmia all'arrivo a tavola trascorrono ben quattro anni. Il nostro vino riposa due anni in botte, e altri due anni in bottiglia. Oggi serviamo il Prunent del 2019".

Mercante sarà a Golosaria, in programma il 4, 5 e 6 novembre a Fiera Milanocity, per ricevere il premio ma anche per promuovere la propria azienda e il territorio: "Per la prima volta siamo stati invitati a partecipare all'importante evento dove andremo con il nostro Prunent e l'altro nostro vino, il "Matteo" fatto per il 40% con uve Prunent e per il 40% con uve Barbera, oltre a tutti i prodotti della nostra azienda, ma promuoveremo anche la Val d'Ossola e non solo. Vi saranno diversi eventi con la stampa internazionale, ai quali offriremo informazioni sul luogo da cui proveniamo. A tutto il pubblico poi metteremo a disposizione le brochure che ci ha fornito il Distretto Turistico dei Laghi".