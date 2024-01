La Pro Loco di Domodossola invita i commercianti a collaborare per promuovere gli eventi

La Pro Loco di Domodossola chiede ai commercianti collaborazione per promuovere gli eventi. La presidente del sodalizio Vanda Cecchetti lancia infatti un appello agli esercenti pubblici domesi, proponendo un incontro per avviare un percorso comune e lanciando già una prima proposta."

In occasione della giornata Unpli dedicata ai dialetti e alle lingue locali, il 17 gennaio - dice Vanda Cecchetti - chiederemmo la collaborazione dei commercianti e la disponibilità ad esporre una piccola vetrofania che riporti la dicitura in dialetto del negozio o dei prodotti che offre. Sarebbe un modo per contribuire a mantenere viva una pagina importante del nostro patrimonio culturale, così come potrebbe essere occasione per riscoprire quanto siano curiose, onomatopeiche e spesso divertenti alcune espressioni del nostro dialetto. Dedicheremo al tema e al nostro poeta dialettale, il Torototela, anche un incontro presso la Cappella Mellerio sabato 3 febbraio alle ore 15.30. Saranno presenti quali esperti in lingue locali Daniela Borri, Giovanni Polli e Silvano Ragozza".

I commercianti possono contattare la Pro Loco all'indirizzo email prolocodomo@gmail.com.