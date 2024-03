Raccolta funghi, con i tesserini incassati 161.420 euro

Nel 2023 l’Unione Montana Valle Ossola ha incassato dal rilascio del “Tesserino unico” per la raccolta dei funghi 161.420,90 euro. Somma che è stata distribuita alla altre Unioni visto che la gestione del tesserino funghi è in capo alla Valle Ossola anche per conto degli altri enti montani provinciali.

Questo quanto incassato degli enti montani: all'Unione Alta Ossola 16.448,79 euro; Valle Ossola 30.395,55; Media Ossola 2.808,72; Valle Vigezzo 33.155,85; Lago Maggiore 22.066,24; Valgrande-Lago Mergozzo 5.149,33; Arizzano Vignone 726,40; Due Laghi 5,59 € 9.023,43; Cusio Mottarone 34.221,23; Valle Strona e Quarne 7.425,36.