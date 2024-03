Quando parliamo di tricopigmentazione come facciamo in questo articolo intanto stiamo parlando di un qualcosa che ormai tutti conoscono e cioè un procedimento cosmetico che viene utilizzato da chi ha perso i capelli e soprattutto si sta parlando di un qualcosa di molto allettante perché alla fine non è una tecnica chirurgica e quindi adatta a quelle persone che hanno paura degli interventi chirurgici e quindi avrebbero paura per esempio a sottoporsi a degli interventi di trapianto per i capelli.

In realtà in questo caso si parla di un trattamento che prevede l'inserimento di pigmenti nella pelle del cuoio capelluto così per avere un'illusione di capelli più densi e quindi adatte per quelle persone anche giovani che hanno perso i capelli e che hanno una calvizie abbastanza accentuata.

Ma soprattutto parliamo di un intervento che potrebbe essere anche utile per quelle persone che vogliono nascondere delle cicatrici perché magari hanno subito un incidente oppure un intervento chirurgico o comunque che hanno delle aree di diradamento.

Certo non è un qualcosa che può essere affidata a chiunque e questo vale sempre la pena ricordarlo perché ormai su Internet si trova di tutto e di più e magari rischiamo di affidarci a quelle persone che ci fregano perché sono brave a pubblicizzarsi ma non hanno né le competenze e nelle autorizzazioni per poter eseguire un procedimento cosmetico del genere.

Mentre questo tipo di trattamento dovrà essere affidato a degli specialisti nel settore che si chiamano tricopigmentazione tristi o tecnici di tricopigmentazione, e cioè quelle persone che hanno dei corsi di formazione alle spalle che quindi sanno utilizzare gli strumenti che servono e parliamo di strumenti specializzati quali microaghi o macchine a dermopigmentazione che servono a inserire quei pigmenti nella pelle del cuoio capelluto.

Oppure in certi casi ci si potrebbe rivolgere a dei truccatori professionisti che hanno anche intrapreso questo percorso e magari sono professionisti che conosciamo da prima e in tutti i casi, come spiegheremo meglio nella seconda parte dell'articolo, alla fine di questo procedimento bisognerà prendere alcune precauzioni per garantire una corretta guarigione e per massimizzare i risultati.

Dobbiamo seguire le istruzioni fornite dal nostro tricopigmetista dopo il trattamento

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo seguire le istruzioni che ci fornirà il professionista al quale ci siamo rivolti per la tricopigmentazione e sono precauzioni fondamentali anche per mantenere quei risultati che abbiamo ottenuto con la stessa.

Precauzioni che per esempio potrebbero riguardare l’applicazione di creme e lozioni specifiche, così come evitare di esporsi al sole o andare in piscina soprattutto se ci troviamo nei mesi estivi.

E comunque in ogni caso prima di capire se siamo idonei per questo trattamento dobbiamo fissare una prima visita con questi professionisti che dovranno dirci se ci conviene questo trattamento, o se ci conviene sperimentare qualcos'altro.

Così come poi dovremmo farci spiegare a quanto ammonta il costo per questo trattamento e se servono più sessioni oppure no e così ora possiamo decidere se rivolgerci a loro oppure provare con qualcun altro.