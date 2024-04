La crisi cancella anche i rappresentanti: in 10 anni perso il 10% degli operatori, "senza contratto e sempre più precari"

Li chiamano agenti di commercio, ma sono molto più noti come rappresentanti. Quei lavoratori che - campionari e valigia in mano - fanno da intermediari tra aziende e rivenditori. Una sorta di cinghia di trasmissione del commercio.

Ma la crisi morde anche in questo mondo è lo confermano i dati che, oltre a registrare circa 17mila rappresentanti in Piemonte (4300 solo a Torino), denunciano anche una forte contrazione. Dal 2013 a oggi, si tratta di cali a due cifre, che per la città della Mole arriva addirittura a -12,2%. Rinnovo contrattuale fermo da 10 anni

"Ci sono difficoltà a fare impresa è a tutelare diritti e attività - sottolinea Giacomo Cotrona, presidente della categoria per Torino - Senza trascurare le difficoltà nell'accesso al credito".

Attualmente manca anche un rinnovo di contratto nazionale che è fermo al 2014, per il settore industriale. E addirittura al 2009 per quello commerciale. Attesa importante, se si considera che i rappresentanti di commercio intermediano per il 70% del Pil.

"Sono una categoria molto importante - ribadisce il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri - che riflettono quello che succede in generale, intermediando tra privati, piccole e grandi imprese".

Numeri in forte calo

Negli ultimi dieci anni, come detto, la presenza di rappresentanti è diminuita di oltre 2000 unità il numero degli agenti di commercio in Piemonte, pari all’11,8%. A Torino città è stato di quasi 600 (-12,2%) che diventano oltre 1.100 con la provincia. L'età media oscilla intorno ai 44 anni.

Cala il reddito, ma aumentano i costi

Le difficoltà non mancano, d'altra parte. Dai dati dell’Ufficio studi di Confesercenti emerge che il reddito lordo medio di un agente si è attestato nel 2023 fra i 40mila e i 45mila euro: una condizione che riguarda l’80% dei soggetti.

Dieci anni fa il reddito medio superava invece i 55mila euro. L’erosione del reddito è avvenuta soprattutto negli ultimi anni a partire del 2020 (anche a causa del Covid).

Nello stesso momento, però, si registra un aumento dei costi di gestione dell’attività quasi il 15%, soprattutto dovuto all’aumento dei carburanti, essenziali per una professione che ha l’auto come elemento imprescindibile.

Particolarmente colpiti l’abbigliamento, i macchinari industriali, la pubblicità, l’hi-fi professionale, il settore finanziario (alti tassi e quindi meno mutui e prestiti alle famiglie, e meno finanziamenti alle imprese). Ovviamente le difficoltà di un settore economico si ripercuotono sugli agenti che lavorano in quel settore: dunque – in termini più generali -, in questi hanno particolarmente sofferto gli agenti che operano con il commercio di vicinato; la crisi dei piccoli negozi riguarda anche loro.

Un comparto precario