Ottimi risultati per i Tiratori del T.S.N. Domodossola

Sta passando un po’ in sordina l’anno agonistico del tiro a segno con i tiratori del T.S.N. Domodossola impegnati nella preparazione tecnica con istruttori di alto livello i quali hanno organizzato alcuni incontri specifici presso le varie sezioni regionali e riservati al settore giovanile.

I risultati non si sono fatti attendere, infatti nelle prime tre prove di campionato regionale i tiratori ossolani hanno ben figurato piazzandosi sempre nella parte alta delle classifiche di specialità: Michele Genini nella C10 Allievi sul 3° gradino del podio in ogni competizione, così come Andrea Storti nella C10 Junior gruppo 1 e Simone Grossetti nella C10 Junior gruppo 2.Si accontentano del 4° posto Giada Miretti nella C10 Junior, Lucia Pirazzi nella C10 Master, Paolo Beltrami nella P10 Senior.

Alessandro Beltrami nella C10 Ragazzi si sta difendendo bene con un 3°, un 5° e un 6° posto, mentre nella “C10 3 posizioni” si è classificato sempre al 4° posto.Buoni i piazzamenti anche dei giovani Edoardo Donato e Brian Falcioni, entrambi nella C10 Ragazzi. Nella classifica a squadre per il campionato regionale Piemonte-Valle d’Aosta, dopo le prime tre prove, il TSN Domodossola si trova al 4° posto nella specialità della carabina a 10 metri.

Intanto Lucia Pirazzi, inossidabile sportiva e appassionata di tiro a segno, oltre alle classiche gare di carabina a 10 metri sta partecipando con discreti risultati alle gare nella specialità del Bench Rest a 25 metri, sia nel campionato UITS che nel Trofeo “Pardini”. Nella foto Lucia Pirazzi e l'Allievo Michele Genini.