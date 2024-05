Al via il tesseramento 2024 per la Pro Loco di Santa Maria Maggiore

Si apre ufficialmente la campagna di tesseramento per la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. L'associazione, guidata dalla Presidente Michela Prelli, è un tassello fondamentale per il tessuto commerciale e turistico del capoluogo vigezzino e dunque è quanto mai importante avere una solida base di persone che dimostrino, con il tesseramento, il proprio sostegno.

Da parte dei membri della Pro Loco giunge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di supportare il sodalizio nel corso del 2023 e un invito a sottoscrivere la tessera 2024: è possibile farlo presso l'info point della Pro Loco, aperto in queste settimane tutti i weekend, oppure nella vicina "Merceria da Michela", entrambi situati in Piazza Risorgimento. La quota associativa, confermata anche quest'anno in euro 10, è - oltre che un contributo economico - un riconoscimento dell'operato dell'associazione di Santa Maria Maggiore, alla vigilia di una nuova stagione turistica.