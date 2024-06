Regione Piemonte, turismo in montagna e collina: oltre 5 milioni per le infrastrutture turistiche

Proseguono gli interventi della Regione Piemonte a favore delle zone montane e collinari e dello sviluppo turistico. È stato pubblicato sul bollettino ufficiale il bando 2024 da 5.140.000 euro sulle infrastrutture turistiche.

Gli investimenti saranno possibili nelle zone di collina e di montagna comprese nelle aree B, C1, C2 e D. Rimangono escluse le zone di collina e montagna comprese negli areali A (quindi riferibili alle aree urbane e periurbane). In complesso sono coinvolti circa 900 comuni di montagna e collina.

I CONTENUTI DEL BANDO

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

Con l’intervento SRD07, azione 4 del complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, relativo alle “Infrastrutture turistiche”, sono previsti:

· investimenti per le infrastrutture relative al turismo outdoor;

· investimenti per talune strutture di servizio (aree di sosta per campeggio e camper, bivacchi, servizi igienici, punti panoramici o di ricovero temporaneo dalle intemperie, aree picnic, adeguamento dei rifugi per fronteggiare le emergenze idriche);

· attrezzature a sostegno del turismo per persone con esigenze complesse e differenziate.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:

Gli investimenti saranno possibili nelle zone di collina e di montagna comprese nelle aree B, C1, C2 e D.

Rimangono escluse le zone di collina e montagna comprese negli areali A (quindi riferibili alle aree urbane e periurbane).

BENEFICIARI:

I beneficiari saranno gli enti pubblici, singoli o associati o associazioni private senza scopo di lucro, legalmente costituite e aventi come finalità statutaria le attività di outdoor; saranno possibili partenariati tra soggetti pubblici e privati.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:

5.140.000 euro

ENTITA’ DELLA SPESA AMMISSIBILE E ALIQUOTA DI CONTRIBUTO:

La spesa ammessa per ogni domanda sarà compresa tra il minimo di 50.000 euro ed il massimo di 250.000 euro.

L’aliquota di sostegno è pari alle seguenti percentuali, in rapporto alle spese giudicate ammissibili:

- soggetti pubblici: 90%

- soggetti privati: 80%

- partenariato tra soggetti pubblici e privati: 90%.

CRITERI DI SELEZIONE:

Sono stati approvati dal Comitato di Monitoraggio e dall’Autorità di Gestione i criteri di selezione per gli investimenti che:

· prevedano la valorizzazione di ciò che è già registrato nella rete del patrimonio escursionistico, contemplino le esigenze di persone con esigenze complesse e differenziate, aiutino a fronteggiare le emergenze idriche nei rifugi alpini, prevedano interventi sui bivacchi ammalorati o siano comunque contemplati nelle strategie delle Green communities;

· siano in zona montana, o in aree di protezione o riguardino la Grande traversata alpina;

· prevedano enti che rappresentano più Comuni o comunque aggregazioni di beneficiari.

Info sul bando:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-investimenti-infrastrutture-turistiche-srd07-az4