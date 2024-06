Alle terme e in piscina con il "pulmino della fruizione"

L’Unione Montana Valli dell’Ossola ha istituito, grazie ai fondi nazionali e comunitari destinati alle Aree interne, il “Pulmino della fruizione”, che permette a residenti e turisti di spostarsi in tutta comodità per raggiungere le principali attrazioni della zona, promuovendo così il turismo in Ossola.

Al momento, il bus è attivo tutti i venerdì di luglio e agosto, con partenza alle 9.15 dalla piazza del municipio di Druogno per raggiungere facilmente le piscine di Domodossola, con un biglietto a 6 euro andata e ritorno, e le terme di Bognanco (9 euro). Chi volesse usufruire del servizio deve effettuare la prenotazione all’indirizzo druognoinvallevigezzo@gmail.com.