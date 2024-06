Estate nei parchi dell'Ossola: periodo di nascite per molte specie animali

L’inizio dell’estate è sempre un periodo particolarmente eccitante nei parchi delle Aree Protette dell’Ossola. Oltre alle fioriture che delle diverse specie vegetali è anche il periodo delle nascite.

A fine giugno i giovani camosci, stambecchi, cervi e caprioli già seguono le proprie madri sui pascoli, e nel giro di qualche settimana si schiuderanno le uova dei fagiani di monte, pernici bianche e coturnici. Camosci e stambecchi frequentano i pascoli in quota ed in zone piuttosto poco accessibili, mentre caprioli, cervi e fagiani di monte frequentano principalmente le zone boscate o cespugliate.

Nei parchi, questi animali mantengono un comportamento decisamente poco confidente, perché nella stragrande maggioranza dei casi trascorrono una parte del loro ciclo annuale fuori dall’area protetta, in aree dove possono anche essere cacciati. Il fatto che non si facciano osservare non significa che non possano frequentare zone nelle immediate vicinanze di sentieri frequentati anche da decine di turisti.

Per questo motivo, in questo periodo dell’anno, è richiesta una particolare attenzione quando si frequenta il parco. È importante rimanere sui sentieri, tenere i cani al guinzaglio e, nel caso si osservino esemplari di giovani animali, non avvicinarli.