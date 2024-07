Musica da bere si rinnova

È una delle rassegne musicali più longeve del Piemonte, e può contare da sempre su proposte artistiche di alto livello, premiate da un pubblico affezionato che negli anni è diventato sempre più numeroso. Nata e cresciuta sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Bassa, l’amatissima rassegna estiva Musica da bere nel 2024 si rinnova: grazie alla nuova collaborazione – voluta dal Comune di Santa Maria Maggiore, ente organizzatore – con l'Associazione Pirates Of Rock, a fianco dei quattro appuntamenti legati al mondo classico l'edizione di quest'anno proporrà la trilogia denominata Musica da bere 2.0.

In calendario quindi sette concerti, dal 5 luglio al 10 agosto, tutti ad ingresso gratuito. “Quest'anno abbiamo voluto creare nuovi canali di collaborazione per la rassegna Musica da bere, – afferma il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini – che presentiamo dunque al pubblico in una veste rinnovata: alla solida e apprezzatissima versione classica curata dal Maestro Roberto Bassa abbiamo pensato di integrare, grazie ai giovani membri dell'Associazione Pirates Of Rock, Musica da bere 2.0, tre concerti speciali rivolti ad un pubblico nuovo. Complessivamente saranno sette appuntamenti gratuiti e si alterneranno nelle consuete sedi del Parco di Villa Antonia e del Teatro Comunale. E a confermare la nostra volontà di intercettare spettatori nuovi, di età e interessi diversi, in agosto inauguriamo Sentieri e Pensieri 2.0, la serie di incontri inseriti nell'ambito del festival letterario diretto da Bruno Gambarotta, ideati dai componenti più giovani del nostro staff. Vogliamo così dare spazio a tutti, rendendo ancora più varia la nostra offerta culturale e di intrattenimento, puntando sempre su contenuti di assoluta qualità.”

Il programma completo di Musica da bere è online sul calendario eventi del sito www.santamariamaggiore.info. L'ingresso ai concerti è gratuito. In caso di maltempo tutti gli appuntamenti previsti nel Parco di Villa Antonia si terranno presso il teatro comunale di Santa Maria Maggiore.