Con gli Avanzi di Balera tanta musica e solidarietà

Un gruppo di amici da sempre, appassionati di musica. Quella musica che suonavano da ragazzini, e che oggi ripropongono in quelle occasioni, una o due volte l'anno, in cui si ritrovano per fare festa e sostenere qualche progetto benefico.

Gli Avanzi di Balera sono un'associazione che conta 250 iscritti, e a tirare le fila sono Enrico Costa e i suoi sette, otto amici da sempre: "Siamo accomunati dalla passione per la musica, che continuiamo a suonare negli eventi che organizziamo come associazione - spiega Enrico Costa - la musica è quella dei nostri tempi, anni '60, '70 e '80, il Revival insomma, che uniamo sempre a un fine benefico. Organizziamo la nostra cena annuale, e qualche altra serata, ci ritroviamo tra amici e nel corso degli anni abbiamo raccolto e sostenuto l'Hospice San Rocco, i frati Cappuccini, Casa don Gianni e tante altre realtà".

Il prossimo evento è quello in programma venerdì 12 luglio alle ore 20 presso l'area feste della Lucciola di Villadossola. Sarà una cena musicale, aperta a soci e simpatizzanti, dove suoneranno gli Avanzi di Balera ossolani ma anche Andrea, Lando e gli Arcangeli Group. Si mangerà in compagnia con un ricco menu, e si ascolterà tanta buona musica. Si farà anche del bene, perché il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'associazione Ossola Amica dell'Ugi per il progetto Spazio di riabilitazione funzionale. Obbligatoria la prenotazione.