Con SuoniAmo i bambini imparano a far musica e condividono esperienze

L'approccio è quello dell'imparare facendo: niente più ore e ore di teoria e di solfeggio, ma sin da subito s'inizia a suonare qualche nota, che lezione dopo lezione diventa melodia. L'associazione SuoniAmo di Domodossola è il luogo in cui decine e decine di bambini imparano a suonare a Domodossola, seguiti e coccolati dai ragazzi più grandi dell'Orchestra GMO (Giovani Musicisti Ossolani). Una scuola che offre tanti corsi per imparare a suonare uno strumento ma che è anche opportunità di socializzazione, di crescita, di condivisione di esperienze.

"Oggi come non mai ai bambini piace imparare a suonare uno strumento musicale - racconta Alberto Lanza, direttore artistico di SuoniAmo - l'importante è l'approccio. I nostri iscritti iniziano a suonare sin da subito, e questo li coinvolge e li appassiona. Il nostro motto è “fare musica insieme” e negli ultimi anni abbiamo creato due diverse orchestre, una di musicisti alle prime armi e una di musicisti con un po’ più di esperienza, ed un coro giovanile. Attraverso il vivere la musica in gruppo puntiamo a far star bene i nostri ragazzi e a farli crescere sia da un punto di vista umano e artistico".

L'Associazione, oltre ai corsi di musica e strumento gestiti da venti insegnanti tra cui strumentisti, specialisti di pedagogia musicale, musicoterapeuti, realizza progetti di musica d'insieme. I 200 ragazzi iscritti vengono coinvolti in tante attività, tra cui la PMO, Piccoli Musicisti Ossolani, un'orchestra di tredici bambini dagli 8 anni in su senza esperienza strumentale alle spalle, e l'Orchestra del Sottobosco, composta da 38 ragazzi dai 10 ai 14 anni che hanno intrapreso già da qualche anno lo studio di uno strumento musicale.

“L’anno scolastico che si è concluso è risultato molto positivo sia in termini numerici che di qualità della proposta formativa confermando il trend in decisa crescita dell’ultimo periodo - prosegue il direttore artistico - Circa una sessantina di allievi frequentano i nostri corsi di educazione musicale che avvicinano i bambini alla musica già dai sei mesi. Inoltre abbiamo più di 150 allievi che frequentano i corsi di strumento; questo conferma che c’è tanta voglia di investire nella musica da parte delle famiglie che si avvicinano alla nostra associazione. Da parte nostra cerchiamo di proporre sempre nuovi progetti e nuove offerte didattiche, anno dopo anno. Tra le tante attività, anche collaborazioni con i cori giovanili Stimm Riich di Visp, spettacoli con l'orchestra gemella AMAmusica di Arizzano, collaborazioni con la Biblioteca civica di Domodossola".

E per l'estate, i camp musicali: "Le attività della scuola di musica non si fermano - conclude Lanza - sono già tutti esauriti i posti disponibili per i nostri campus per bambini dai 4 ai 10 anni e dai 10 ai 14 anni. Non dimentichiamo poi i tanti concerti e i tour all'estero: quest'anno la GMO sarà in Portogallo per portare la musica dei propri ragazzi."