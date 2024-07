Conto alla rovescia per il Terre di Mezzo Tour di Comuniterrae

Manca meno di un mese all’avvio del Terre di Mezzo Tour, manifestazione con cui l’associazione Comuniterrae, Ecomuseo delle Terre di mezzo sperimenta una sorta di anno zero di quello che vuol diventare un cammino, che congiungerà le dieci comunità di appartenenza, da Aurano a Trontano. Oltre alla passeggiata lenta, per gustare appieno i piccoli tesori lungo i sentieri del patrimonio, sarà possibile visionare mostre e filmati, partecipare a laboratori, ascoltare racconti del tempo che fu, godere di buona musica e poesia, nonché essere coinvolti in spettacoli teatrali insoliti. Tra questi, da non perdere “Andante” della compagnia teatrale torinese Faber Teater che sarà presente al primo appuntamento a Cicogna, il 25 agosto.

Naturalmente non mancheranno le occasioni conviviali, pranzando insieme in un circolo, un ristorante o anche su un prato. Sarà necessaria la prenotazione per ogni giornata a cui si desidera partecipare.