Bando Piccoli Comuni, a Malesco 700mila euro per la nuova circonvallazione

Il Dipartimento Casa Italia ha reso pubblico l’elenco dei progetti proposti per il Bando Piccoli Comuni che sono ammissibili per un finanziamento da parte dello Stato, nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Tra questi figura anche Malesco, a cui sono stati destinati 700mila euro.

“Il finanziamento sarà utilizzato per il rifacimento della circonvallazione - spiega il sindaco Enrico Barbazza- . E' un risultato importante per Malesco, che è tra i pochi comuni ossolani che sono stati ammessi al bando. Grazie a questi soldi potremo finire i lavori ancora più velocemente di quanto avessimo in programma”.

Il primo cittadino chiarisce che il finanziamento non sarà immediato: il progetto proposto dal comune vigezzino è entrato in graduatoria, all’853° posto su un totale di 1179, con un punteggio di 27,2. Attualmente quelli immediatamente finanziabili sono 144.