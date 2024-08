A Toceno la mostra d'arte di Salvatorino Casula FOTO

Allestita nei locali della casa parrocchiale, è visitabile fino al 18 agosto la personale di Salvatorino Casula. La mostra è stata inaugurata lo scorso 27 luglio, con la presentazione a cura del critico letterario e d' arte, Giuseppe Possa. “L’arte di Casula – così Possa – tra tradizione e moderno, tra figurativo e astratto, è espressione limpida e spontanea del suo animo, perché ha sempre operato lontano dai sistemi dell’arte, per dare agli altri una sua immagine del mondo: quella della terra, degli esseri viventi, dell’amore e della pace, in armonia con la memoria e il presente, ma sempre con uno sguardo al futuro”.

Le tele di Salvatorino Casula, di taglio tradizionale e di creatività genuina, suscitano emozioni, per quell’animarsi delle vibranti e gradevoli atmosfere, come nei quadri dedicati ai paesi, alle chiese, ai corsi d’acqua, alle vette innevate. L’artista vigezzino è nato a Re nel 1942 ed è residente al Piano di Zornasco. Pittore e grafico autodidatta ha tenuto mostre personali a Malesco, Santa Maria Maggiore, Novara, Domodossola, Torino e in altre importanti città. Ha partecipato a numerose rassegne in Italia e all’estero, ottenendo positivi riscontro da parte del pubblico e della critica. La mostra sarà visibile come si diceva fino al 18 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.