Regione Piemonte per la Mobilità sostenibile: promosso “Cycling Waterways”.

Tutto pronto per il convegno del progetto europeo “Cycling Waterways - Mobilità sostenibile lungo i corsi d’acqua”, che si terrà il 16 settembre 2024 dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, dando così avvio alla Settimana europea della mobilità sostenibile.

L’assessore regionale ai Trasporti e alle infrastrutture, Marco Gabusi, aprirà i lavori, introducendo le finalità e le prospettive di questa iniziativa. Il convegno è organizzato con un importante partner italiano: il Consorzio Ovest Sesia.

Il progetto Cycling Waterways coinvolge sei paesi europei (Italia, Francia, Slovenia, Spagna, Danimarca e Romania) ed è nato con l’obiettivo di sviluppare politiche condivise per promuovere la ciclabilità lungo i corsi d’acqua, riducendo la dipendenza dall’automobile e incentivando il turismo sostenibile.

«L’obiettivo del progetto è rendere le nostre città e i nostri territori più vivibili e accessibili, sfruttando le vie d’acqua per spostarsi in modo sostenibile e godere delle bellezze naturali della nostra regione», ha dichiarato l’assessore Gabusi, sottolineando l’importanza della collaborazione europea in questo ambito.

«Cycling Waterways significa anche prendere esempio dagli altri partner europei per trovare una soluzione efficace all’uso plurimo delle strade alzaie lungo i canali, garantendo sicurezza e soluzioni per la manutenzione, un obiettivo importante che consentirebbe un incremento del turismo lento e del cicloturismo europeo sempre più diffuso», ha commentato il presidente di Ovest Sesia, Stefano Bondesan.

Durante il convegno saranno presentati i risultati ottenuti dal progetto, che è stato avviato il 1° aprile 2024 e si concluderà il 30 giugno 2024. Verranno anche condivise esperienze e best practices dai Paesi partecipanti, con l’obiettivo di affrontare le sfide comuni e promuovere una mobilità più verde e rispettosa dell’ambiente.