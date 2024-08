Successo a Folsogno per gli antichi mestieri FOTO

Grande successo per l’iniziativa organizzata sabato 17 agosto dalla Pro Loco di Re, dal titolo “Com’era, com’eravamo…4 passi per Folsogno”. Per l’occasione la graziosa frazione di Re si è animata con la partecipazione attiva degli abitanti, offrendo ai visitatori un tuffo nel passato con gli antichi mestieri. “Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento, davvero molto partecipato – spiegano dalla Pro Loco – e ringraziamo tutte le persone che sono intervenute e le associazioni e i volontari che si sono resi disponibili per la buona riuscita della serata”.