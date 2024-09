Estate all’alpe Devero, bilancio positivo nonostante il meteo avverso

L’estate sta per volgere al termine e per le località turistiche è tempo di bilanci. Una stagione estiva, quella del 2024, estremamente positiva per l’alpe Devero, una delle destinazioni più gettonate tanto dai turisti quanto dagli ossolani che desiderano trascorrere una giornata in montagna.

“Il bilancio, anche quest’anno, è positivo - commenta il vicesindaco di Baceno Stefano Costa - .Gli operatori turistici si sono detti molto soddisfatti, nonostante il meteo avverso che ha caratterizzato la prima metà della stagione, fino a luglio inoltrato. La grande affluenza della seconda parte dell’estate, a partire da metà luglio circa, ha però compensato le perdite di inizio stagione”.

Se, infatti, inizialmente si temeva un calo degli arrivi, nelle ultime settimane l’alpe deve fare i conti con il problema opposto: “Nei periodi di punta, che solitamente corrisponde al fine settimana, c’è addirittura sovraffollamento. L’affluenza è invece più regolare nei giorni feriali” ha concluso Costa.