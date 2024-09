Formazza celebra i 750 anni della colonizzazione walser dei Grigioni

Ricorrono quest’anno 750 anni dell’inizio della colonizzazione walser dei Grigioni, per opera di coloni partiti dalla valle Formazza. Il 25 luglio 1274 Giacomo e Uberto di Riale di Formazza fondarono la colonia di Val di Reno (Rheinwald): la prima in assoluto dei Grigioni. Da allora i walser si sparsero sulle montagne e nelle valli dei Grigioni, dando vita a decine di colonie. Formazza è stato il “nido d’aquila” dei walser, i leggendari pionieri vallesani delle montagne ancora spopolate. Da Formazza sono partiti nel XIII e XIV secolo gruppi di coloni che fondarono, oltre a Val di Reno nel 1274, numerosi nuovi insediamenti, da Bosco Gurin (Ticino) alle lontane colonie del Vorarlberg in Austria. Una storia straordinaria di cui la comunità di Formazza va fiera e celebra quest’anno solennemente in occasione di questa ricorrenza dei 750 anni.

La cerimonia commemorativa si terrà a Riale sabato 7 settembre alle ore 16.00, con l’inaugurazione di una scultura in legno che ricorderà lo storico avvenimento. Ad essa parteciperanno un folto gruppo di rappresentanti delle comunità walser del Rheinwald e dei Grigioni ed una delegazione proveniente da Bosco Gurin. Dopo la cerimonia di Riale, alle ore 18.00, presso il museo della Casa Forte di Ponte verrà presentata l’esposizione dedicata quest’anno alle famiglie di Bosco Gurin. Le celebrazioni, promosse dai comuni di Formazza e Walserverein Pomatt, con la collaborazione della Pro Loco Formazza, intendono rinsaldare lo spirito di amicizia e di fratellanza, l’antica cultura di cui i walser a sud e a nord delle Alpi sono gelosi custodi.