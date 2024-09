Rivoluzione nella raccolta funghi: arriva la tabella crescita intelligente che prevede dove nasceranno

Sapere in anticipo dove trovare i funghi, una previsione calcolata da anni, ma senza successo da migliaia di cercatori, potrebbe diventare una realtà per tutti gli appassionati. Geoticket, l’applicazione leader nella gestione delle escursioni in natura, ha reso disponibile la sua innovativa Tabella Crescite Intelligente, una tecnologia rivoluzionaria che utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere, in tempo reale, dove e quando i funghi stanno nascendo.

Dopo anni di studio delle variabili che influenzano la crescita dei funghi – come piovosità, altitudine, esposizione al sole e tipo di foresta – Geoticket, con la collaborazione strategica del team micologico di FormaFuturo, creatori dell’algoritmo di partenza, è riuscita a sviluppare un sistema in grado di incrociare milioni di dati in tempo reale, e fornire previsioni precise e affidabili. Ora, gli appassionati di funghi possono sapere con giorni di anticipo dove troveranno i migliori esemplari, risparmiando tempo e denaro, e migliorando significativamente le loro uscite. Forma Futuro, l'ente di formazione dei comuni di Parma, Fidenza e Fornovo, con una sede stabile anche a Borgotaro, rappresenta un pilastro nel settore dell'educazione professionale in Emilia-Romagna.

Ogni anno, nell'ambito del corso per micologi autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, vengono analizzati, determinati e georeferenziati, con data certa, diverse migliaia di campioni di funghi. Questo lavoro di precisione e competenza non solo valorizza la formazione dei futuri micologi, ma contribuisce anche alla sicurezza alimentare e alla tutela della biodiversità. "La Tabella Crescite Intelligente è la prima nel suo genere," afferma Francesco Biacchi, CEO di Geoticket.

"I funghi non nascono a caso: una volta comprese le condizioni che ne permettono la crescita, stimarne la nascita diventa un servizio non solo fattibile, ma estremamente utile per migliaia di appassionati.”

Ma come funziona? La tabella intelligente, disponibile solo sull’app Geoticket, incrocia milioni di dati riguardanti piovosità, altitudine, esposizione solare e tipo di foresta per offrire una visione completa e dettagliata della crescita fungina in Italia. Questi dati, calcolati in tempo reale dall’algoritmo, vengono rappresentati visivamente da una mappa interattiva e costantemente aggiornata, che permette di scoprire subito dove e quando nasceranno i funghi.

L’introduzione della Tabella Crescite Intelligente all’interno di Geoticket è stata pensata per migliorare l’esperienza di ogni appassionato, sia che si tratti di un esperto cercatore di funghi o di un principiante. Con questa innovazione, la raccolta funghi diventa più precisa, efficace e divertente. Uno strumento che sostituirà il brivido della ricerca? Tutt’altro: l’esperienza, e i km da percorrere nei boschi, sono prerogative che non saranno mai sostituibili. Ma con uno strumento simile si riducono i rischi di tornare a mani vuote, migliorando la giornata di raccolta e permettendo, perchè no, un notevole risparmio su viaggi a vuoto, regalando sempre la migliore uscita a funghi di sempre.