Ritorna la festa Walser a Ornavasso

Il conto alla rovescia per la Festa culturale dei Walser di Ornavasso è ufficialmente iniziato. L'evento è in programma per il 21 settembre.

Il Gruppo Walser di Ornavasso, noto per il suo impegno nella preservazione delle tradizioni walser, ha organizzato una giornata ricca di eventi che celebreranno il 45° anniversario dalla fondazione dell'associazione, avvenuta nel 1979. La festa, che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, quest'anno offre un programma ancora più ricco e variegato.

Nei prossimi giorni, ulteriori dettagli sugli eventi, gli orari e i luoghi delle manifestazioni saranno disponibili sulla pagina Facebook del Gruppo Walser Ornavasso.