Personale del Covid non stabilizzato, Canalis: "Pasticcio dell'assessorato alla Sanità"

Durante il Covid li abbiamo chiamati "eroi" ed angeli. Ma centoquaranta amministrativi della sanità, assunti durante l’emergenza pandemica, attendono da anni di essere assunti a tempo indeterminato: a sollevare il caso la consigliera regionale del Pd Monica Canalis, con un question time che sollecitava la stabilizzazione.

I professionisti, come chiarisce l'esponente dem, sono rimasti "vittima del “grande pasticcio” sindacale dell’autunno 2023". In sostanza una Dgr cita l’accordo sindacale del 26 settembre 2023, "ma non lo allega e soprattutto non ne rispetta i contenuti". A questo si aggiunge la mancata convocazione della Cisl ad un tavolo di confronto.

"Una grave inadempienza formale e sindacale, - sottolinea Canalis - a cui la Giunta Cirio non ha ancora posto rimedio". Oggi l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi ha fornito rassicurazioni. "E' intenzione della giunta - ha chiarito - riconvocare il prima possibile il tavolo di lavoro con le sigle sindacali e ottenere la stabilizzazione dei precari".