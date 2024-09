Bollino Unicef per la biblioteca di Verbania e il Museo del Paesaggio

La biblioteca civica Pietro Ceretti e il Museo del paesaggio hanno ottenuto il “bollino” dell’Unicef per il Baby out stop, lo spazio attrezzato per l’allattamento delle mamme con bimbi piccoli. Sono tra le 44 realtà piemontesi che si possono fregiare di tale riconoscimento. L’ha reso noto Asl Vco alla presentazione delle iniziative locali della Settimana mondiale dell’allattamento, in calendario dall’1 al 7 ottobre. Per la biblioteca, spiega il direttore Andrea Cassina: “si tratta di un’estensione di ‘Nati per leggere’, le iniziative rivolte alle famiglie con figli in età prescolare”. Iniziativa che, nel frattempo, s’è estesa anche alle biblioteche di Omegna e Domodossola.

Per il Museo, commenta la vicepresidente Paola Scaparone, “è stato un successo straordinario, tra i nostri obiettivi come Museo del paesaggio c’è quello di estendere il più possibile la platea dei visitatori, abbiamo riscontrato un buon grado di adesione”. “Avevamo già ospitato con successo – aggiunge la conservatrice, Federica Rabai, bimbi piccolissimi."

Del programma ospitiamo due appuntamenti: ‘Allattamento e relazione”, il 3 ottobre alle 21 nella nostra sede di Casa Ceretti, e ‘Coccole e filastrocche’, il 4 alle 10,30 al Museo del paesaggio”. “Un’ora prima d’arrivare qui – informa l’assessore alla Cultura Luciano Paretti, presente con la collega all’Istruzione Liala Sartori – abbiamo deliberato in giunta l’adesione all’iniziativa. Si tratta, a mio avviso, di un esempio di welfare culturale che merita non solo sostegno economico ma sostegno a 360 gradi”. “Da quando è arrivato il nuovo direttore, Gabriele Clemente – commenta Mimma Moscatiello, assessore alla Cultura a Omegna – abbiamo avviato diverse nuove iniziative fra le quali il baby pit stop è una delle più interessanti”. Adesione convinta anche da parte della biblioteca di Domodossola, rappresentata da Marco Blardone.

“Quello con la Settimana dell’allattamento – dichiara il primario di ostetricia e ginecologia, dottor Alberto Arnulfo – è un appuntamento che si ripete tutti gli anni. L’approccio alla maternità riguarda tutti, le partorienti, i padri ma anche la rete familiare. Per questo l’Asl sostiene l’iniziativa con il concorso dei consultori familiari cui si rivolgono dall’inizio della gravidanza le future madri”.

Si parte mercoledì 1 ottobre, alle 14, con l’open day alla sala parto dell’ospedale Castelli. Il 2, alla biblioteca Ceretti alle 17, “La mamma Legge”. Il 3 e il 4 i due appuntamenti a Casa Ceretti e al Museo. Sabato 5, alle 10,30 in Biblioteca Ceretti, “Storie in scatola”. Sabato 5.alle 11 in piazza Ranzoni, “Una piazza di latte”, stand informativi.

Appuntamenti, dal 2 al 5, anche a Domodossola, il 2 e il 3 a Omegna. A Domodossola: in biblioteca Gianfranco Contini, alle 15 del 2, “Un villaggio per i Bebè”. Il 3 alle 20,30 “Allattamento e relazione”. Il 4 alle 14 Open day al punto nascite del San Biagio. Il 5, in largo Madonna della neve alle 11, “Una piazza di latte”. Il 2 alla biblioteca Rodari di Omegna “Dal latte all’auto svezzamento, il 3 alle 11 in largo Cobianchi “Una piazza di latte”.